Пермских архитекторов возмутила Аллея звезд к 300-летию Перми

На старой аллее была установлена памятная плита Василию Татищеву Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Члены пермского «Союза архитекторов» возмущены отсутствием памятных плит основателям города Василию Татщиеву и Вильгельму де Геннину на Аллее звезд на Эспланаде. Они обратились к губернатору Пермского края Дмитрию Махонина и мэру Перми Эдуарду Соснину с просьбой увековечить их имена.

«На Алеее звезд, созданной к 300-летию основания Перми, нет звезд основателям города. Раньше, до реконструкции Эспланады, уже была создана Аллея звезд на плитах, вмонтированных в плиты покрытия площади. Тогда первой была установлена памятная плита Василию Татищеву. Но при реконструкции все памятные плиты, установленные ранее, были демонтированы, а при создании новой аллеи про основателей забыли», — сообщили в пермском «Союзе архитекторов».

Уточняется, что Вильгельму де Геннину не устанавливали плиту даже на старой аллее. Имена основателей города увековечены только в названиях улиц, на которых расположен жилой комплекс «Арсенал» от застройщика «Сатурн-Р». В «Союзе архитекторов» отметили, что необходимо перед днем города, который по традиции пройдет 12 июня, установить памятные плиты Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.