В Прикамье продолжается второй день голосования за губернатора. Фоторепортаж

Жители Пермского края в пятый раз за всю историю выбирают губернатора
В субботу, 13 сентября, проходит второй день голосования за губернатора Пермского края. Жители региона участвуют в выборах, отдавая голос за одного из пяти претендентов: Ксению Айтакову (КПРФ), Людмилу Караваеву (Партия пенсионеров), Дмитрия Махонина (Единая Россия), Олега Постникова (ЛДПР), Дениса Шитова (Новые люди). Как выглядел второй день голосования через объектив фотокамеры — в репортаже URA.RU.

«Все избирательные участки в регионе открыты до 20:00. Те, кто до 8 сентября подал заявку на ДЭГ, могут проголосовать через интернет. Выборы привлекают много молодежи. Более 38,5 тысячи молодых избирателей в Пермском крае впервые примут участие в выборах. Все они получат специальный подарок — Конституцию России с текстом гимна», — говорится в telegram-канале избирательной комиссии Пермского края.

В Пермском крае с 12 по 14 сентября проходят выборы губернатора. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00. Все 1743 участка работают в штатном режиме, обеспечивая пермякам возможность проголосовать за одного из пяти претендентов.

