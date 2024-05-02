«СВОИ» на Ямале собрали деньги для нужд участников СВО

В Арктическом лицее Нового Уренгоя прошел благотворительный марафон «СВОИ»

На марафоне можно было поучаствовать в сборке и разборке макета автомата (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Арктическом лицее Нового Уренгоя (ЯНАО) завершился благотворительный марафон «СВОИ», который объединил тех, кто пожелал собрать средства для участников СВО. Участники марафона состязались в лучном бою, гидроболе, в сражениях на радиоуправляемых танках, сборке макетов автоматов АК-74М. О мероприятии рассказали в ВПЦ «Вымпел-Ямал». В марафоне участвовали 40 организаций Ямала.

«Итоговое мероприятие благотворительного марафона „СВОИ“ состоялось в Новом Уренгое в День весны и труда. Курсанты и инструкторы центра представили для участников марафона целый ряд увлекательных активностей арчери таг (лучный бой), гидробол, сражения на радиоуправляемых танках, мобильный музей „Оружие Победы“, концертная программа ВИА „ВЫМПЕЛ“», — сообщает источник в сети «ВКонтакте».

В мероприятиях благотворительного марафона участвовали представители 40 организаций, пожелавшие собрать средства для нужд участников СВО. Как уточняет источник, в числе организаторов — школы, детские сады, соцучреждения, общественные объединения.

Совместно с Академией талантов ВПЦ «Вымпел-Ямал» организовал и впервые в Новом Уренгое провел городские соревнования по неполной разборке и сборке макетов АК-74М. По предварительным итогам, сообщает telegram-канал «Арктический лицей», в ходе марафона учащимся лицея удалось собрать 56 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое завершился благотворительный марафон «Свои». На девяти площадках прошли концерты, интересные мастер — классы, ярмарки, фотовыставки, показательные выступления и многое другое.