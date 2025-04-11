В Киргизии закидали камнями поезд с туристами из Европы

В Чуйской области Киргизии неизвестные закидали камнями поезд с туристами из Европы. По информации пресс-службы государственного предприятия «Кыргыз темир жолу» («Киргизские железные дороги»), он следовал из города Балыкчы (Иссык-Кульская область). Окна в вагонах туристического поезда разбиты
«Неизвестные лица совершили акт вандализма, закидав камнями и разбив окна в вагонах туристического поезда, следовавшего из города Балыкчы (Иссык-Кульская область) с иностранными туристами из стран Европы», — отмечается в сообщении «Кыргыз темир жолу». В результате нападения пострадал один из сотрудников поездной бригады.
В связи с инцидентом в «Кыргыз темир жолу» подчеркнули серьезность последствий таких действий для безопасности пассажиров и международного имиджа страны. Пресс-служба призвала местных жителей к сознательности и ответственности, напомнив о последствиях нарушения законодательства, связанного с безопасностью железнодорожного движения. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.
Представители туристической компании Lernidee Erlebnisreisen GmbH (Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ) обратились в государственное предприятие «НК „Кыргыз темир жолу“ с запросом на помощь в разработке железнодорожного маршрута по Кыргызстану. В ответ на это, им была предоставлена необходимая поддержка для обеспечения безопасного движения поездов, с учетом всех требований и пожеланий иностранных гостей.
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