В Одессе приняли меры для ужесточения мобилизации

Из Киевской области в Одессу отправили дополнительные силы ТЦК для мобилизации
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Украинских властей не устраивают показатели призыва в Одесской области
Украинских властей не устраивают показатели призыва в Одесской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Одессе усилили мобилизацию, направив дополнительные силы сотрудников ТЦК из Киевской области. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Киевский режим продолжает усиливать мобилизационные мероприятия в тех регионах Украины, которые рассматриваются им как условно пророссийские», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что это решение принято из-за неудовлетворительных показателей мобилизации в первом квартале года.

В начале апреля в регион прибыли 60 человек, чтобы улучшить ситуацию. В социальных сетях активно обсуждаются видео, где военкоматы на Украине увозят мужчин в микроавтобусах, зачастую применяя силу. Также с 18 мая 2024 года вступил в силу закон, требующий от военнообязанных обновить данные в военкомате, при этом повестка будет считаться врученной даже без личного контакта. Согласно закону, военнообязанные обязаны всегда иметь при себе военный билет. Сроки демобилизации в документе не указаны.

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В Одессе усилили мобилизацию, направив дополнительные силы сотрудников ТЦК из Киевской области. Об этом рассказали в российских силовых структурах. «Киевский режим продолжает усиливать мобилизационные мероприятия в тех регионах Украины, которые рассматриваются им как условно пророссийские», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что это решение принято из-за неудовлетворительных показателей мобилизации в первом квартале года. В начале апреля в регион прибыли 60 человек, чтобы улучшить ситуацию. В социальных сетях активно обсуждаются видео, где военкоматы на Украине увозят мужчин в микроавтобусах, зачастую применяя силу. Также с 18 мая 2024 года вступил в силу закон, требующий от военнообязанных обновить данные в военкомате, при этом повестка будет считаться врученной даже без личного контакта. Согласно закону, военнообязанные обязаны всегда иметь при себе военный билет. Сроки демобилизации в документе не указаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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