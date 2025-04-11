Россия предложила США вывести «Аэрофлот» из-под санкций

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Россия и США обсуждают возобновление прямого авиасообщения, заявил Лавров
Россия и США обсуждают возобновление прямого авиасообщения, заявил Лавров Фото:
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Россия направила США предложение о выводе «Аэрофлота» из-под санкций. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия предложила США вывести „Аэрофлот“ из-под санкций», — передает слова Лаврова РИА Новости. Он добавил, что это произошло в рамках обсуждения возможности возобновления прямого авиасообщения. На данный момент ответа от американской стороны не поступило, заключил Лавров.

Российская делегация планировала обсудить с американскими коллегами возобновление прямых авиарейсов на переговорах в Стамбуле, сообщал посол РФ в США Александр Дарчиев. Он отмечал, что инициатором прекращения авиасообщения был Белый дом, и выразил мнение, что восстановление полетов позитивно скажется на дипломатических и бизнес-связях между странами.

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Россия направила США предложение о выводе «Аэрофлота» из-под санкций. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Россия предложила США вывести „Аэрофлот“ из-под санкций», — передает слова Лаврова РИА Новости. Он добавил, что это произошло в рамках обсуждения возможности возобновления прямого авиасообщения. На данный момент ответа от американской стороны не поступило, заключил Лавров. Российская делегация планировала обсудить с американскими коллегами возобновление прямых авиарейсов на переговорах в Стамбуле, сообщал посол РФ в США Александр Дарчиев. Он отмечал, что инициатором прекращения авиасообщения был Белый дом, и выразил мнение, что восстановление полетов позитивно скажется на дипломатических и бизнес-связях между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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