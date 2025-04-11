Россия направила США предложение о выводе «Аэрофлота» из-под санкций. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Россия предложила США вывести „Аэрофлот“ из-под санкций», — передает слова Лаврова РИА Новости. Он добавил, что это произошло в рамках обсуждения возможности возобновления прямого авиасообщения. На данный момент ответа от американской стороны не поступило, заключил Лавров.
Российская делегация планировала обсудить с американскими коллегами возобновление прямых авиарейсов на переговорах в Стамбуле, сообщал посол РФ в США Александр Дарчиев. Он отмечал, что инициатором прекращения авиасообщения был Белый дом, и выразил мнение, что восстановление полетов позитивно скажется на дипломатических и бизнес-связях между странами.
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