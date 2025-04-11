В Люксембурге начали активно размораживать активы россиян, особенно в депозитарии Clearstream. Об этом рассказали юристы и участники рынка.
«Минфин Люксембурга стал чаще выдавать индивидуальные лицензии на разблокировку активов россиян в депозитарии Clearstream», — передают слова источников РБК. Юристы отмечают рост количества лицензий на разблокировку, что отличается от предыдущих времен. Теперь клиенты российских брокеров могут выводить заблокированные иностранные активы, преимущественно деньги, такие как купоны и дивиденды.
Получить лицензии на разблокировку можно без иностранного вида на жительство, достаточно брокерского счета в ЕС или Швейцарии. Несмотря на успехи, процесс выдачи лицензий остается медленным, многие заявки рассматриваются больше года.
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