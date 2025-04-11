В Люксембурге начали активно размораживать активы россиян

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Клиенты российских брокеров могут выводить заблокированные иностранные активы
Клиенты российских брокеров могут выводить заблокированные иностранные активы Фото:
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В Люксембурге начали активно размораживать активы россиян, особенно в депозитарии Clearstream. Об этом рассказали юристы и участники рынка.

«Минфин Люксембурга стал чаще выдавать индивидуальные лицензии на разблокировку активов россиян в депозитарии Clearstream», — передают слова источников РБК. Юристы отмечают рост количества лицензий на разблокировку, что отличается от предыдущих времен. Теперь клиенты российских брокеров могут выводить заблокированные иностранные активы, преимущественно деньги, такие как купоны и дивиденды.

Получить лицензии на разблокировку можно без иностранного вида на жительство, достаточно брокерского счета в ЕС или Швейцарии. Несмотря на успехи, процесс выдачи лицензий остается медленным, многие заявки рассматриваются больше года.

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В Люксембурге начали активно размораживать активы россиян, особенно в депозитарии Clearstream. Об этом рассказали юристы и участники рынка. «Минфин Люксембурга стал чаще выдавать индивидуальные лицензии на разблокировку активов россиян в депозитарии Clearstream», — передают слова источников РБК. Юристы отмечают рост количества лицензий на разблокировку, что отличается от предыдущих времен. Теперь клиенты российских брокеров могут выводить заблокированные иностранные активы, преимущественно деньги, такие как купоны и дивиденды. Получить лицензии на разблокировку можно без иностранного вида на жительство, достаточно брокерского счета в ЕС или Швейцарии. Несмотря на успехи, процесс выдачи лицензий остается медленным, многие заявки рассматриваются больше года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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