ВС РФ уничтожили подкрепление ВСУ вблизи Олешни

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ВС РФ уничтожают силы украинской армии в Олешне
ВС РФ уничтожают силы украинской армии в Олешне Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

ВС РФ уничтожили украинское подкрепление в районе Олешни в Курской области. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Противник пытается удерживать часть хутора Олешня, куда из района Юнаковки была направлена группа украинских десантников», — передает слова источника ТАСС. Там добавили, что по военным ВСУ нанесен удар, уничтожена живая сила. Украинская армия терпит значительные потери.

В селе Горналь и хуторе Олешня в Курской области продолжаются ожесточенные боевые действия. Действия российских войск наносят серьезные потери украинским военнослужащим. В Сумской области украинская армия также пыталась провести контратаку в районе Веселовки, но она не удалась, что привело к значительным потерям.

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ВС РФ уничтожили украинское подкрепление в районе Олешни в Курской области. Об этом рассказали в российских силовых структурах. «Противник пытается удерживать часть хутора Олешня, куда из района Юнаковки была направлена группа украинских десантников», — передает слова источника ТАСС. Там добавили, что по военным ВСУ нанесен удар, уничтожена живая сила. Украинская армия терпит значительные потери. В селе Горналь и хуторе Олешня в Курской области продолжаются ожесточенные боевые действия. Действия российских войск наносят серьезные потери украинским военнослужащим. В Сумской области украинская армия также пыталась провести контратаку в районе Веселовки, но она не удалась, что привело к значительным потерям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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