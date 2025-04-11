ВС РФ уничтожили украинское подкрепление в районе Олешни в Курской области. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«Противник пытается удерживать часть хутора Олешня, куда из района Юнаковки была направлена группа украинских десантников», — передает слова источника ТАСС. Там добавили, что по военным ВСУ нанесен удар, уничтожена живая сила. Украинская армия терпит значительные потери.
В селе Горналь и хуторе Олешня в Курской области продолжаются ожесточенные боевые действия. Действия российских войск наносят серьезные потери украинским военнослужащим. В Сумской области украинская армия также пыталась провести контратаку в районе Веселовки, но она не удалась, что привело к значительным потерям.
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