02 мая 2024

Жителей ХМАО ждет сильнейший снегопад

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, пенсионер, пешеход, человек, прохожий, женщина, снегопад, пожилой человек
Жителей ХМАО ждет сильнейший снегопад на выходные Фото:

Ночью 4 мая в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Пыть-Яхе, а также в некоторых районах ХМАО ожидается обильный снегопад. О надвигающейся непогоде жителей региона предупреждают на сайте МЧС Югры.

«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 04 мая 2024 г. местами по центральной половине Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (Кондинском, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах и в городах Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Пыть-Яхе) ожидается сильный снег», — сообщили на сайте окружного МЧС.

В связи с этим спасатели призывают югорчан плотно закрывать окна в домах, держаться от них как можно дальше. Также важно держаться подальше от деревьев и не парковать рядом с ними машины. Водителям, которых снегопад застал в дороге, советуют остановиться на обочине, включить аварийные огни и переждать снегопад.

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Ночью 4 мая в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Пыть-Яхе, а также в некоторых районах ХМАО ожидается обильный снегопад. О надвигающейся непогоде жителей региона предупреждают на сайте МЧС Югры. «По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 04 мая 2024 г. местами по центральной половине Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (Кондинском, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах и в городах Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Пыть-Яхе) ожидается сильный снег», — сообщили на сайте окружного МЧС. В связи с этим спасатели призывают югорчан плотно закрывать окна в домах, держаться от них как можно дальше. Также важно держаться подальше от деревьев и не парковать рядом с ними машины. Водителям, которых снегопад застал в дороге, советуют остановиться на обочине, включить аварийные огни и переждать снегопад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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