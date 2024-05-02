Жителей ХМАО ждет сильнейший снегопад

Ночью 4 мая в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Пыть-Яхе, а также в некоторых районах ХМАО ожидается обильный снегопад. О надвигающейся непогоде жителей региона предупреждают на сайте МЧС Югры.
«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 04 мая 2024 г. местами по центральной половине Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (Кондинском, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах и в городах Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Пыть-Яхе) ожидается сильный снег», — сообщили на сайте окружного МЧС.
В связи с этим спасатели призывают югорчан плотно закрывать окна в домах, держаться от них как можно дальше. Также важно держаться подальше от деревьев и не парковать рядом с ними машины. Водителям, которых снегопад застал в дороге, советуют остановиться на обочине, включить аварийные огни и переждать снегопад.
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