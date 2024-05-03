03 мая 2024

МЧС предупредило жителей ХМАО об ухудшении погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Плохая видимость. Курган, метель, плохая видимость, трасса, дорога
Порывы ветра будут достигать 20 м/с Фото:

На территории ХМАО 5 мая прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и метель. Об ухудшении погоды и риске возникновения происшествий жителей Югры предупредили в МЧС РФ.

«В связи c воздействием неблагоприятных метеорологических явлений, прогнозируется вероятность возникновения происшествий в Уральском федеральном округе на территории Ханты-Мансийского АО. Порывы ветра до 20 м/с, метель», — сообщается на сайте ведомства.

По данный Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, на территории округа 5 мая ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя. Температура воздуха ночью +1, -4 градуса, местами до -10, а днем потеплеет от -1 до +4 градусов, местами до +10.

В окружном Управлении МЧС жителей ХМАО ранее предупреждали о сильном снегопаде 4 мая. Непогода надвигалась на Ханты-Мансийск, Нефтеюганск и Пыть-Ях, а также на Кондинский, Нефтеюганский и Ханты-Мансийский районы.

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На территории ХМАО 5 мая прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и метель. Об ухудшении погоды и риске возникновения происшествий жителей Югры предупредили в МЧС РФ. «В связи c воздействием неблагоприятных метеорологических явлений, прогнозируется вероятность возникновения происшествий в Уральском федеральном округе на территории Ханты-Мансийского АО. Порывы ветра до 20 м/с, метель», — сообщается на сайте ведомства. По данный Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, на территории округа 5 мая ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя. Температура воздуха ночью +1, -4 градуса, местами до -10, а днем потеплеет от -1 до +4 градусов, местами до +10. В окружном Управлении МЧС жителей ХМАО ранее предупреждали о сильном снегопаде 4 мая. Непогода надвигалась на Ханты-Мансийск, Нефтеюганск и Пыть-Ях, а также на Кондинский, Нефтеюганский и Ханты-Мансийский районы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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