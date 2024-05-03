МЧС предупредило жителей ХМАО об ухудшении погоды

04 мая 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Порывы ветра будут достигать 20 м/с Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории ХМАО 5 мая прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и метель. Об ухудшении погоды и риске возникновения происшествий жителей Югры предупредили в МЧС РФ. «В связи c воздействием неблагоприятных метеорологических явлений, прогнозируется вероятность возникновения происшествий в Уральском федеральном округе на территории Ханты-Мансийского АО. Порывы ветра до 20 м/с, метель», — сообщается на сайте ведомства. По данный Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, на территории округа 5 мая ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя. Температура воздуха ночью +1, -4 градуса, местами до -10, а днем потеплеет от -1 до +4 градусов, местами до +10. В окружном Управлении МЧС жителей ХМАО ранее предупреждали о сильном снегопаде 4 мая. Непогода надвигалась на Ханты-Мансийск, Нефтеюганск и Пыть-Ях, а также на Кондинский, Нефтеюганский и Ханты-Мансийский районы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории ХМАО 5 мая прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и метель. Об ухудшении погоды и риске возникновения происшествий жителей Югры предупредили в МЧС РФ. «В связи c воздействием неблагоприятных метеорологических явлений, прогнозируется вероятность возникновения происшествий в Уральском федеральном округе на территории Ханты-Мансийского АО. Порывы ветра до 20 м/с, метель», — сообщается на сайте ведомства. По данный Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, на территории округа 5 мая ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя. Температура воздуха ночью +1, -4 градуса, местами до -10, а днем потеплеет от -1 до +4 градусов, местами до +10. В окружном Управлении МЧС жителей ХМАО ранее предупреждали о сильном снегопаде 4 мая. Непогода надвигалась на Ханты-Мансийск, Нефтеюганск и Пыть-Ях, а также на Кондинский, Нефтеюганский и Ханты-Мансийский районы.