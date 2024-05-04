04 мая 2024

Стали известны подробности о причинах перестрелки в Москве. Видео

Перестрелка на севере Москвы произошла из-а бытового конфликта
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Стреляли из травматического пистолета Фото:

Перестрелка на севере Москвы произошла в рамках бытового конфликта. Инцидент произошел без пострадавших, а стреляли из травматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Около 20:35 возле дома 19 на Коровинском шоссе между тремя местными жителями случился бытовой конфликт, который перешел в потасовку. Один из участников конфликта сделал выстрел из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Никто не пострадал, двое участников доставлены в отдел полиции», — передает РБК слова МВД.

Полиция ведет оперативно-розыскные мероприятия для поиска и задержания стрелявшего. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

4 мая в Москве между тремя мужчинами на Коровинском шоссе возник конфликт, который закончился стрельбой. Двоих участников конфликта увезли на скорой, еще один сбежал по приезда патрульно-постовой службы.

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Перестрелка на севере Москвы произошла в рамках бытового конфликта. Инцидент произошел без пострадавших, а стреляли из травматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. «Около 20:35 возле дома 19 на Коровинском шоссе между тремя местными жителями случился бытовой конфликт, который перешел в потасовку. Один из участников конфликта сделал выстрел из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Никто не пострадал, двое участников доставлены в отдел полиции», — передает РБК слова МВД. Полиция ведет оперативно-розыскные мероприятия для поиска и задержания стрелявшего. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов. 4 мая в Москве между тремя мужчинами на Коровинском шоссе возник конфликт, который закончился стрельбой. Двоих участников конфликта увезли на скорой, еще один сбежал по приезда патрульно-постовой службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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