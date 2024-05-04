Перестрелка на севере Москвы произошла в рамках бытового конфликта. Инцидент произошел без пострадавших, а стреляли из травматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
«Около 20:35 возле дома 19 на Коровинском шоссе между тремя местными жителями случился бытовой конфликт, который перешел в потасовку. Один из участников конфликта сделал выстрел из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Никто не пострадал, двое участников доставлены в отдел полиции», — передает РБК слова МВД.
Полиция ведет оперативно-розыскные мероприятия для поиска и задержания стрелявшего. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
4 мая в Москве между тремя мужчинами на Коровинском шоссе возник конфликт, который закончился стрельбой. Двоих участников конфликта увезли на скорой, еще один сбежал по приезда патрульно-постовой службы.
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