Стали известны подробности о причинах перестрелки в Москве. Видео

Перестрелка на севере Москвы произошла из-а бытового конфликта

05 мая 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

Стреляли из травматического пистолета Фото: Илья Московец © URA.RU Перестрелка на севере Москвы произошла в рамках бытового конфликта. Инцидент произошел без пострадавших, а стреляли из травматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. «Около 20:35 возле дома 19 на Коровинском шоссе между тремя местными жителями случился бытовой конфликт, который перешел в потасовку. Один из участников конфликта сделал выстрел из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Никто не пострадал, двое участников доставлены в отдел полиции», — передает РБК слова МВД. Полиция ведет оперативно-розыскные мероприятия для поиска и задержания стрелявшего. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов. 4 мая в Москве между тремя мужчинами на Коровинском шоссе возник конфликт, который закончился стрельбой. Двоих участников конфликта увезли на скорой, еще один сбежал по приезда патрульно-постовой службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перестрелка на севере Москвы произошла в рамках бытового конфликта. Инцидент произошел без пострадавших, а стреляли из травматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. «Около 20:35 возле дома 19 на Коровинском шоссе между тремя местными жителями случился бытовой конфликт, который перешел в потасовку. Один из участников конфликта сделал выстрел из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Никто не пострадал, двое участников доставлены в отдел полиции», — передает РБК слова МВД. Полиция ведет оперативно-розыскные мероприятия для поиска и задержания стрелявшего. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов. 4 мая в Москве между тремя мужчинами на Коровинском шоссе возник конфликт, который закончился стрельбой. Двоих участников конфликта увезли на скорой, еще один сбежал по приезда патрульно-постовой службы.