Россия продала Казахстану рекордный объем пива

Экспорт пива из России в Казахстан вырос на 44% в июле 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия является крупнейшим поставщиком пива в Казахстан и покрывает 61% потребности республики
Россия является крупнейшим поставщиком пива в Казахстан и покрывает 61% потребности республики Фото:

Российский экспорт пива в Казахстан в июле 2025 года достиг рекордного показателя с середины 2022 года, составив 4,5 миллиона долларов. По данным таможенной службы республики, поставки выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на статистические данные. 

«Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком пива для Казахстана, обеспечивая 61% потребностей республики в импортном пенном напитке. Российские поставки в пять раз превышают немецкие и в 46 раз — чешские», — уточнили в РИА Новости на основе анализа данных.

Единственный раз больший объем экспорта в денежном выражении был зафиксирован в мае 2022 года. Тогда Россия продала Казахстану пива на 5,3 миллиона долларов.

В РФ за последние восемь лет зафиксирован наивысший рост потребления пива. Своими наблюдениями с URA.RU делился независимый специалист по алкогольной отрасли Алексей Небольсин еще в начале 2025 года. Он также прогнозировал ряд трудностей, с которым столкнутся производители пива в текущем году. В первую очередь это — усиление контроля за оборотом пива и слабоалкогольных напитков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский экспорт пива в Казахстан в июле 2025 года достиг рекордного показателя с середины 2022 года, составив 4,5 миллиона долларов. По данным таможенной службы республики, поставки выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на статистические данные.  «Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком пива для Казахстана, обеспечивая 61% потребностей республики в импортном пенном напитке. Российские поставки в пять раз превышают немецкие и в 46 раз — чешские», — уточнили в РИА Новости на основе анализа данных. Единственный раз больший объем экспорта в денежном выражении был зафиксирован в мае 2022 года. Тогда Россия продала Казахстану пива на 5,3 миллиона долларов. В РФ за последние восемь лет зафиксирован наивысший рост потребления пива. Своими наблюдениями с URA.RU делился независимый специалист по алкогольной отрасли Алексей Небольсин еще в начале 2025 года. Он также прогнозировал ряд трудностей, с которым столкнутся производители пива в текущем году. В первую очередь это — усиление контроля за оборотом пива и слабоалкогольных напитков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...