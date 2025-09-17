Россия продала Казахстану рекордный объем пива

Российский экспорт пива в Казахстан в июле 2025 года достиг рекордного показателя с середины 2022 года, составив 4,5 миллиона долларов. По данным таможенной службы республики, поставки выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на статистические данные.
«Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком пива для Казахстана, обеспечивая 61% потребностей республики в импортном пенном напитке. Российские поставки в пять раз превышают немецкие и в 46 раз — чешские», — уточнили в РИА Новости на основе анализа данных.
Единственный раз больший объем экспорта в денежном выражении был зафиксирован в мае 2022 года. Тогда Россия продала Казахстану пива на 5,3 миллиона долларов.
В РФ за последние восемь лет зафиксирован наивысший рост потребления пива. Своими наблюдениями с URA.RU делился независимый специалист по алкогольной отрасли Алексей Небольсин еще в начале 2025 года. Он также прогнозировал ряд трудностей, с которым столкнутся производители пива в текущем году. В первую очередь это — усиление контроля за оборотом пива и слабоалкогольных напитков.
