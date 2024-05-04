На севере Москвы трое мужчин устроили перестрелку

04 мая 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

В Москве разыскивают участника конфликта со стрельбой по записям с уличных видеокамер Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Ссора между тремя мужчинами на Коровинском шоссе в Москве закончилась стрельбой. Двоих участников конфликта увезли на скорой, еще один сбежал по приезда патрульно-постовой службы. «Стрельба произошла на Коровинском шоссе на севере столицы. Двоих участников стрельбы увозят на скорой, третий сбежал. Его приметы — борода, черная одежда, рост 175 см», — передает канал Рен-ТВ. Известно, что конфликт произошел в районе дома №19 на Коровинском шоссе. Идет розыск вооруженного мужчины, правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ссора между тремя мужчинами на Коровинском шоссе в Москве закончилась стрельбой. Двоих участников конфликта увезли на скорой, еще один сбежал по приезда патрульно-постовой службы. «Стрельба произошла на Коровинском шоссе на севере столицы. Двоих участников стрельбы увозят на скорой, третий сбежал. Его приметы — борода, черная одежда, рост 175 см», — передает канал Рен-ТВ. Известно, что конфликт произошел в районе дома №19 на Коровинском шоссе. Идет розыск вооруженного мужчины, правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения.