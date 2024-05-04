На севере Москвы трое мужчин устроили перестрелку

В Москве разыскивают участника конфликта со стрельбой по записям с уличных видеокамер
Ссора между тремя мужчинами на Коровинском шоссе в Москве закончилась стрельбой. Двоих участников конфликта увезли на скорой, еще один сбежал по приезда патрульно-постовой службы.
«Стрельба произошла на Коровинском шоссе на севере столицы. Двоих участников стрельбы увозят на скорой, третий сбежал. Его приметы — борода, черная одежда, рост 175 см», — передает канал Рен-ТВ.
Известно, что конфликт произошел в районе дома №19 на Коровинском шоссе. Идет розыск вооруженного мужчины, правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения.
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