На севере Москвы трое мужчин устроили перестрелку

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Машины. Москва, карета скорой помощи, скорая помошь
В Москве разыскивают участника конфликта со стрельбой по записям с уличных видеокамер Фото:

Ссора между тремя мужчинами на Коровинском шоссе в Москве закончилась стрельбой. Двоих участников конфликта увезли на скорой, еще один сбежал по приезда патрульно-постовой службы.

«Стрельба произошла на Коровинском шоссе на севере столицы. Двоих участников стрельбы увозят на скорой, третий сбежал. Его приметы — борода, черная одежда, рост 175 см», — передает канал Рен-ТВ.

Известно, что конфликт произошел в районе дома №19 на Коровинском шоссе. Идет розыск вооруженного мужчины, правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения.

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Ссора между тремя мужчинами на Коровинском шоссе в Москве закончилась стрельбой. Двоих участников конфликта увезли на скорой, еще один сбежал по приезда патрульно-постовой службы. «Стрельба произошла на Коровинском шоссе на севере столицы. Двоих участников стрельбы увозят на скорой, третий сбежал. Его приметы — борода, черная одежда, рост 175 см», — передает канал Рен-ТВ. Известно, что конфликт произошел в районе дома №19 на Коровинском шоссе. Идет розыск вооруженного мужчины, правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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