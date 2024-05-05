В ХМАО участник стрельбы на свадьбе похвастался медиапопулярностью. Видео

06 мая 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Участник стрельбы на свадьбе в Сургуте похвастался популярностью в медиа Фото: Илья Московец © URA.RU Один из участников стрельбы на свадьбе в Сургуте похвастался своей популярностью в СМИ и соцсетях после огласки инцидента. Видеозапись с нарезкой новостных сюжетов и постов он опубликовал в Instagram (запрещен на территории России). «Как стать популярным за час, без вложений и рекламы», — подписал сургутянин видеоролик. Некоторые пользователи в комментариях поддержали поступок сургутянина. Ранее сургутяне, устроившие стрельбу на свадьбе, извинились перед горожанами. Участники инцидента на видеозаписи попросили прощения у земляков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из участников стрельбы на свадьбе в Сургуте похвастался своей популярностью в СМИ и соцсетях после огласки инцидента. Видеозапись с нарезкой новостных сюжетов и постов он опубликовал в Instagram (запрещен на территории России). «Как стать популярным за час, без вложений и рекламы», — подписал сургутянин видеоролик. Некоторые пользователи в комментариях поддержали поступок сургутянина. Ранее сургутяне, устроившие стрельбу на свадьбе, извинились перед горожанами. Участники инцидента на видеозаписи попросили прощения у земляков.