Участник стрельбы на свадьбе в Сургуте похвастался популярностью в медиа
Один из участников стрельбы на свадьбе в Сургуте похвастался своей популярностью в СМИ и соцсетях после огласки инцидента. Видеозапись с нарезкой новостных сюжетов и постов он опубликовал в Instagram (запрещен на территории России).
«Как стать популярным за час, без вложений и рекламы», — подписал сургутянин видеоролик. Некоторые пользователи в комментариях поддержали поступок сургутянина.
Ранее сургутяне, устроившие стрельбу на свадьбе, извинились перед горожанами. Участники инцидента на видеозаписи попросили прощения у земляков.
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