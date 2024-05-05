05 мая 2024

В ХМАО участник стрельбы на свадьбе похвастался медиапопулярностью. Видео

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Участник стрельбы на свадьбе в Сургуте похвастался популярностью в медиа Фото:

Один из участников стрельбы на свадьбе в Сургуте похвастался своей популярностью в СМИ и соцсетях после огласки инцидента. Видеозапись с нарезкой новостных сюжетов и постов он опубликовал в Instagram (запрещен на территории России).

«Как стать популярным за час, без вложений и рекламы», — подписал сургутянин видеоролик. Некоторые пользователи в комментариях поддержали поступок сургутянина.

Ранее сургутяне, устроившие стрельбу на свадьбе, извинились перед горожанами. Участники инцидента на видеозаписи попросили прощения у земляков.

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Один из участников стрельбы на свадьбе в Сургуте похвастался своей популярностью в СМИ и соцсетях после огласки инцидента. Видеозапись с нарезкой новостных сюжетов и постов он опубликовал в Instagram (запрещен на территории России). «Как стать популярным за час, без вложений и рекламы», — подписал сургутянин видеоролик. Некоторые пользователи в комментариях поддержали поступок сургутянина. Ранее сургутяне, устроившие стрельбу на свадьбе, извинились перед горожанами. Участники инцидента на видеозаписи попросили прощения у земляков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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