23 апреля 2024

Жители Сургута, устроившие стрельбу на свадьбе, извинились перед горожанами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутяне, устроившие стрельбу на свадьбе, раскаялись в своем поступке Фото:

Жители Сургута (ХМАО), которые устроили стрельбу во дворе жилого дома на свадьбе, извинились перед горожанами. Об этом сообщает tg-канал «Полиция Югры».

«Приношу свои извинения жителям Сургута за стрельбу на свадьбе. Признаю свою вину, впредь такого не повторится», — говорит мужчина на видеозаписи. После второй участник инцидента также приносит извинения горожанам.

На 23-летнего сургутянина составлен протокол по административной статье за стрельбу в не отведенных для этого местах. На его 25-летнего товарища составлен протокол по двум статьям КоАП: за нарушение правил хранения и ношения оружия и за незаконные изготовление, приобретение, ношение или использование оружия.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте мужчины устроили стрельбу на свадьбе. Сотрудники полиции оперативно установили их личности.

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Жители Сургута (ХМАО), которые устроили стрельбу во дворе жилого дома на свадьбе, извинились перед горожанами. Об этом сообщает tg-канал «Полиция Югры». «Приношу свои извинения жителям Сургута за стрельбу на свадьбе. Признаю свою вину, впредь такого не повторится», — говорит мужчина на видеозаписи. После второй участник инцидента также приносит извинения горожанам. На 23-летнего сургутянина составлен протокол по административной статье за стрельбу в не отведенных для этого местах. На его 25-летнего товарища составлен протокол по двум статьям КоАП: за нарушение правил хранения и ношения оружия и за незаконные изготовление, приобретение, ношение или использование оружия. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте мужчины устроили стрельбу на свадьбе. Сотрудники полиции оперативно установили их личности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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