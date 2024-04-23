Жители Сургута, устроившие стрельбу на свадьбе, извинились перед горожанами. Видео

24 апреля 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Сургутяне, устроившие стрельбу на свадьбе, раскаялись в своем поступке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Сургута (ХМАО), которые устроили стрельбу во дворе жилого дома на свадьбе, извинились перед горожанами. Об этом сообщает tg-канал «Полиция Югры». «Приношу свои извинения жителям Сургута за стрельбу на свадьбе. Признаю свою вину, впредь такого не повторится», — говорит мужчина на видеозаписи. После второй участник инцидента также приносит извинения горожанам. На 23-летнего сургутянина составлен протокол по административной статье за стрельбу в не отведенных для этого местах. На его 25-летнего товарища составлен протокол по двум статьям КоАП: за нарушение правил хранения и ношения оружия и за незаконные изготовление, приобретение, ношение или использование оружия. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте мужчины устроили стрельбу на свадьбе. Сотрудники полиции оперативно установили их личности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Сургута (ХМАО), которые устроили стрельбу во дворе жилого дома на свадьбе, извинились перед горожанами. Об этом сообщает tg-канал «Полиция Югры». «Приношу свои извинения жителям Сургута за стрельбу на свадьбе. Признаю свою вину, впредь такого не повторится», — говорит мужчина на видеозаписи. После второй участник инцидента также приносит извинения горожанам. На 23-летнего сургутянина составлен протокол по административной статье за стрельбу в не отведенных для этого местах. На его 25-летнего товарища составлен протокол по двум статьям КоАП: за нарушение правил хранения и ношения оружия и за незаконные изготовление, приобретение, ношение или использование оружия. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте мужчины устроили стрельбу на свадьбе. Сотрудники полиции оперативно установили их личности.