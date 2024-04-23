Жители Сургута (ХМАО), которые устроили стрельбу во дворе жилого дома на свадьбе, извинились перед горожанами. Об этом сообщает tg-канал «Полиция Югры».
«Приношу свои извинения жителям Сургута за стрельбу на свадьбе. Признаю свою вину, впредь такого не повторится», — говорит мужчина на видеозаписи. После второй участник инцидента также приносит извинения горожанам.
На 23-летнего сургутянина составлен протокол по административной статье за стрельбу в не отведенных для этого местах. На его 25-летнего товарища составлен протокол по двум статьям КоАП: за нарушение правил хранения и ношения оружия и за незаконные изготовление, приобретение, ношение или использование оружия.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте мужчины устроили стрельбу на свадьбе. Сотрудники полиции оперативно установили их личности.
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