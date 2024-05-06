Свердловчанки отправили мобильные электростанции и компьютеры участникам СВО. Фото

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Ко Дню Победы груз доставят до бойцов СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Активистки из свердловского «Женского движения Единой России» в преддверии Дня Победы отправили участникам спецоперации на Украине мобильные электростанции, источники бесперебойного питания для оргтехники и компьютеры. Об этом рассказала спикер заксобрания Людмила Бабушкина.

«Благодаря неравнодушию наших земляков и предпринимателей бойцы получат все самое необходимое: продукты питания, лекарства, пауэрбанки и адресную помощь — две мобильные электростанции, генератор, электрокабели, источники бесперебойного питания для оргтехники и компьютеры, необходимые для выполнения задач операторами БПЛА. От представителей старшего поколения я передала для защитников родины связанные с любовью и заботой носки, а от школьников — письма и рисунки со словами поддержки», — написала Бабушкина в своем telegram-канале.

Спикер свердловского заксо поблагодарила всех, кто принимал участие в сборе и отправке груза. «Хочу выразить огромную благодарность коллегам-депутатам заксобрания Тарасу Исакову, Вячеславу Вегнеру, Сергею Мелехину, благотворителю и бизнесмену Анатолию Никифорову, волонтерам и активисткам „Женского движения“» — отметила Людмила Бабушкина.

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Активистки из свердловского «Женского движения Единой России» в преддверии Дня Победы отправили участникам спецоперации на Украине мобильные электростанции, источники бесперебойного питания для оргтехники и компьютеры. Об этом рассказала спикер заксобрания Людмила Бабушкина. «Благодаря неравнодушию наших земляков и предпринимателей бойцы получат все самое необходимое: продукты питания, лекарства, пауэрбанки и адресную помощь — две мобильные электростанции, генератор, электрокабели, источники бесперебойного питания для оргтехники и компьютеры, необходимые для выполнения задач операторами БПЛА. От представителей старшего поколения я передала для защитников родины связанные с любовью и заботой носки, а от школьников — письма и рисунки со словами поддержки», — написала Бабушкина в своем telegram-канале. Спикер свердловского заксо поблагодарила всех, кто принимал участие в сборе и отправке груза. «Хочу выразить огромную благодарность коллегам-депутатам заксобрания Тарасу Исакову, Вячеславу Вегнеру, Сергею Мелехину, благотворителю и бизнесмену Анатолию Никифорову, волонтерам и активисткам „Женского движения“» — отметила Людмила Бабушкина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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