Активистки из свердловского «Женского движения Единой России» в преддверии Дня Победы отправили участникам спецоперации на Украине мобильные электростанции, источники бесперебойного питания для оргтехники и компьютеры. Об этом рассказала спикер заксобрания Людмила Бабушкина.
«Благодаря неравнодушию наших земляков и предпринимателей бойцы получат все самое необходимое: продукты питания, лекарства, пауэрбанки и адресную помощь — две мобильные электростанции, генератор, электрокабели, источники бесперебойного питания для оргтехники и компьютеры, необходимые для выполнения задач операторами БПЛА. От представителей старшего поколения я передала для защитников родины связанные с любовью и заботой носки, а от школьников — письма и рисунки со словами поддержки», — написала Бабушкина в своем telegram-канале.
Спикер свердловского заксо поблагодарила всех, кто принимал участие в сборе и отправке груза. «Хочу выразить огромную благодарность коллегам-депутатам заксобрания Тарасу Исакову, Вячеславу Вегнеру, Сергею Мелехину, благотворителю и бизнесмену Анатолию Никифорову, волонтерам и активисткам „Женского движения“» — отметила Людмила Бабушкина.
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