Зонт пермякам нужен не из-за дождя
В Пермском крае начало мая выдалось холодным. В ряде районов региона выпал снег, сообщают метеорологи.
«Снежный покров возвращается», — говорится на странице проекта «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте». В подтверждение прикреплено фото из поселка Серва Кочевского округа. В соцсетях майским снегом делятся и другие пользователи.
Как ранее рассказывало URA.RU, по прогнозам синоптиков, май в Прикамье станет самым холодным с 2017 года. Аномальная волна холодов продлится до 10 мая.
Снег в Пермском крае
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