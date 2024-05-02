02 мая 2024

В Пермском крае в начале мая выпал снег. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург, зонт, непогода, зонтик, снегопад
Зонт пермякам нужен не из-за дождя Фото:

В Пермском крае начало мая выдалось холодным. В ряде районов региона выпал снег, сообщают метеорологи.

«Снежный покров возвращается», — говорится на странице проекта «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте». В подтверждение прикреплено фото из поселка Серва Кочевского округа. В соцсетях майским снегом делятся и другие пользователи.

Как ранее рассказывало URA.RU, по прогнозам синоптиков, май в Прикамье станет самым холодным с 2017 года. Аномальная волна холодов продлится до 10 мая.

Снег в Пермском крае
Снег в Пермском крае
Фото:

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В Пермском крае начало мая выдалось холодным. В ряде районов региона выпал снег, сообщают метеорологи. «Снежный покров возвращается», — говорится на странице проекта «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте». В подтверждение прикреплено фото из поселка Серва Кочевского округа. В соцсетях майским снегом делятся и другие пользователи. Как ранее рассказывало URA.RU, по прогнозам синоптиков, май в Прикамье станет самым холодным с 2017 года. Аномальная волна холодов продлится до 10 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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