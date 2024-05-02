В Пермском крае в начале мая выпал снег. Фото

03 мая 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Зонт пермякам нужен не из-за дождя Фото: Размик Закарян © URA.RU В Пермском крае начало мая выдалось холодным. В ряде районов региона выпал снег, сообщают метеорологи. «Снежный покров возвращается», — говорится на странице проекта «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте». В подтверждение прикреплено фото из поселка Серва Кочевского округа. В соцсетях майским снегом делятся и другие пользователи. Как ранее рассказывало URA.RU, по прогнозам синоптиков, май в Прикамье станет самым холодным с 2017 года. Аномальная волна холодов продлится до 10 мая. Снег в Пермском крае Дмитрий Нилогов Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае начало мая выдалось холодным. В ряде районов региона выпал снег, сообщают метеорологи. «Снежный покров возвращается», — говорится на странице проекта «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте». В подтверждение прикреплено фото из поселка Серва Кочевского округа. В соцсетях майским снегом делятся и другие пользователи. Как ранее рассказывало URA.RU, по прогнозам синоптиков, май в Прикамье станет самым холодным с 2017 года. Аномальная волна холодов продлится до 10 мая.