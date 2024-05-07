В России заочно арестованы трое наемников из США, Молдавии и Израиля, воющих в составе ВСУ. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.
В числе наемников морской пехотинец из США Трой Оффенбекер, уроженец города Кишенева Станислав Гибадулин и гражданин Израиля Денис Десятник. Всем троим инкриминируется участие в вооруженном конфликте в качестве наемника. За это им грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Мера пресечения начнет действовать с момента их задержания на территории РФ.
Ранее в Москве заочно арестовали главаря воюющего за Украину грузинского легиона Ушанги Мамулашвили. По данным следствия, он вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях на Украине.
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