В России заочно арестованы трое наемников из США, Молдавии и Израиля

07 мая 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Суд в РФ заочно арестовал трех наемников ВСУ из США, Израиля и Молдавии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В России заочно арестованы трое наемников из США, Молдавии и Израиля, воющих в составе ВСУ. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы. В числе наемников морской пехотинец из США Трой Оффенбекер, уроженец города Кишенева Станислав Гибадулин и гражданин Израиля Денис Десятник. Всем троим инкриминируется участие в вооруженном конфликте в качестве наемника. За это им грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Мера пресечения начнет действовать с момента их задержания на территории РФ. Ранее в Москве заочно арестовали главаря воюющего за Украину грузинского легиона Ушанги Мамулашвили. По данным следствия, он вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России заочно арестованы трое наемников из США, Молдавии и Израиля, воющих в составе ВСУ. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы. В числе наемников морской пехотинец из США Трой Оффенбекер, уроженец города Кишенева Станислав Гибадулин и гражданин Израиля Денис Десятник. Всем троим инкриминируется участие в вооруженном конфликте в качестве наемника. За это им грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Мера пресечения начнет действовать с момента их задержания на территории РФ. Ранее в Москве заочно арестовали главаря воюющего за Украину грузинского легиона Ушанги Мамулашвили. По данным следствия, он вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях на Украине.