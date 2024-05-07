В России заочно арестованы трое наемников из США, Молдавии и Израиля

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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, приговор, арест, заключение, суд, правоохранительные органы, судебный процесс, вынесение приговора, конвой, заключенный под стражу, заключенный, заключение под стражу, правоохранители, правоохранительная деятельность
Суд в РФ заочно арестовал трех наемников ВСУ из США, Израиля и Молдавии Фото:

В России заочно арестованы трое наемников из США, Молдавии и Израиля, воющих в составе ВСУ. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

В числе наемников морской пехотинец из США Трой Оффенбекер, уроженец города Кишенева Станислав Гибадулин и гражданин Израиля Денис Десятник. Всем троим инкриминируется участие в вооруженном конфликте в качестве наемника. За это им грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Мера пресечения начнет действовать с момента их задержания на территории РФ.

Ранее в Москве заочно арестовали главаря воюющего за Украину грузинского легиона Ушанги Мамулашвили. По данным следствия, он вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях на Украине.

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В России заочно арестованы трое наемников из США, Молдавии и Израиля, воющих в составе ВСУ. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы. В числе наемников морской пехотинец из США Трой Оффенбекер, уроженец города Кишенева Станислав Гибадулин и гражданин Израиля Денис Десятник. Всем троим инкриминируется участие в вооруженном конфликте в качестве наемника. За это им грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Мера пресечения начнет действовать с момента их задержания на территории РФ. Ранее в Москве заочно арестовали главаря воюющего за Украину грузинского легиона Ушанги Мамулашвили. По данным следствия, он вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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