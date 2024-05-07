Авторами выступят художники из Перми, Московской области и Мурманска Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми на зданиях нарисуют пять больших граффити. Эскизы были отобраны на ежегодном фестивале «Граффити-Пермь.2024», сообщили в пресс-службе администрации города.

«Экспертный совет фестиваля „Граффити-Пермь.2024“ утвердил пять эскизов для нанесения в городском пространстве. Сейчас эскизы победителей проходят согласование с собственниками объектов, на которые они будут нанесены», — сказано в сообщении.

Уточняется, что всего на конкурс было подано 33 заявки. Лучшей была признана работа Алексея Besto под названием «Ош». Ее планируют разместить на тепловом пункте на шоссе Космонавтов, 171а. Также жюри выбрало работу пермских авторов Александры Чудиновой «Пермь — промышленный центр» и Надежды Пановой «Обвинская роспись». Первая появится на фасаде теплового пункта на улице Янаульская, 7, а второй на доме на улице Ольховская, 6. Граффити художников из Московской области Артема Благовестова и Александра Смирнова «Подаривший небо» нанесут на стену теплового пункта на улице Кабельщиков, 17. Пятая работа принадлежит авторам из Мурманска Веронике Вологжанниковой и Дмитрию Новицкому «Дорога к счастью проходит через Пермь», но адрес размещения не уточняется.

Фестиваль «Граффити-Пермь.2024» проходит четвертый раз. Организатором выступает Центральный выставочный зал. В 2024 году на фестиваль было подано 33 заявки от художников из разных городов России.

Эскиз «Обвинская роспись» пермской художницы Надежды Пановой Фото с сайта администрации Перми

Работа художников из Мурманска Вероники Вологжанниковой и Дмитрия Новицкого «Дорога к счастью проходит через Пермь» Фото с сайта администрации Перми

Граффити «Ош» Алексея Besto Фото с сайта администрации Перми