Пермский ТЮЗ сорвал открытие нового сезона

Пермский театр юного зрителя за полтора часа до показа объявил об отмене премьеры своего спектакля «Братья свободы» (12+). Постановка должна была открыть новый сезон.
«Мы вынуждены сообщить, что премьера спектакля „БРАТЬЯ СВОБОДЫ“ 2 сентября отменяется по техническим причинам. Мы знаем, как вы ждали сегодняшней встречи, поверьте, мы тоже очень расстроены, что сегодня не увидим ваших глаз, не почувствуем дыхание зрительного зала, не услышим ваших аплодисментов», — говорится в telegram-канале ТЮЗа.
Спектакль «Братья свободы» (12+)» планировалось представить публике еще в июне, но премьеру перенесли на осень. 2 сентября она должна была открыть новый 62-сезон театра.
