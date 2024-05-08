Статусные женщины-силовики возложили цветы к Вечному огню. Фото

Прокурор Екатеринбурга возложила цветы к Вечному огню

08 мая 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Акция прошла на площади Уральских коммунаров (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова и начальник подразделения по делам несовершеннолетних городской полиции Маргарита Туголукова возложили алые гвоздики к Вечному огню на площади Уральских коммунаров. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу. «Возложение произошло после смены почетного караула, который состоял из ребят поискового отряда „Возращение“. В завершении мероприятия Светлана Васильевна Кузнецова обратилась к ребятам с напутствием, чтобы те помнили подвиг наших дедов и отцов», — пишет telegram-канал «Патрульный участок», который администрирует ведомство. Кроме того, Туголукова напомнила детям о правилах поведения в общественных местах, а также о комендантском часе. Стражи порядка пожелали поисковикам отличной учебы и всегда быть патриотами своей страны. Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова и начальник подразделения по делам несовершеннолетних городской полиции Маргарита Туголукова возложили алые гвоздики к Вечному огню на площади Уральских коммунаров. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу. «Возложение произошло после смены почетного караула, который состоял из ребят поискового отряда „Возращение“. В завершении мероприятия Светлана Васильевна Кузнецова обратилась к ребятам с напутствием, чтобы те помнили подвиг наших дедов и отцов», — пишет telegram-канал «Патрульный участок», который администрирует ведомство. Кроме того, Туголукова напомнила детям о правилах поведения в общественных местах, а также о комендантском часе. Стражи порядка пожелали поисковикам отличной учебы и всегда быть патриотами своей страны.