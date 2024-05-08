Статусные женщины-силовики возложили цветы к Вечному огню. Фото

Прокурор Екатеринбурга возложила цветы к Вечному огню
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Мемориал. Траур. Скорбь. Челябинск, свеча, лампада, гвоздики, цветы, мемориал
Акция прошла на площади Уральских коммунаров (архивное фото) Фото:

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова и начальник подразделения по делам несовершеннолетних городской полиции Маргарита Туголукова возложили алые гвоздики к Вечному огню на площади Уральских коммунаров. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

«Возложение произошло после смены почетного караула, который состоял из ребят поискового отряда „Возращение“. В завершении мероприятия Светлана Васильевна Кузнецова обратилась к ребятам с напутствием, чтобы те помнили подвиг наших дедов и отцов», — пишет telegram-канал «Патрульный участок», который администрирует ведомство.

Кроме того, Туголукова напомнила детям о правилах поведения в общественных местах, а также о комендантском часе. Стражи порядка пожелали поисковикам отличной учебы и всегда быть патриотами своей страны.

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Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова и начальник подразделения по делам несовершеннолетних городской полиции Маргарита Туголукова возложили алые гвоздики к Вечному огню на площади Уральских коммунаров. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу. «Возложение произошло после смены почетного караула, который состоял из ребят поискового отряда „Возращение“. В завершении мероприятия Светлана Васильевна Кузнецова обратилась к ребятам с напутствием, чтобы те помнили подвиг наших дедов и отцов», — пишет telegram-канал «Патрульный участок», который администрирует ведомство. Кроме того, Туголукова напомнила детям о правилах поведения в общественных местах, а также о комендантском часе. Стражи порядка пожелали поисковикам отличной учебы и всегда быть патриотами своей страны.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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