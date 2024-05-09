Глава МЧС обратился к россиянам в День Победы

Глава МЧС Куренков поздравил россиян с Днем Победы

09 мая 2024 в 07:41 Размер текста - 17 +

Александр Куренков отметил силу духа советского народа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Исполняющий обязанности главы МЧС Александр Куренков обратился с поздравлением к россиянам в честь празднования Дня Победы. В своем обращении он напомнил о важности передачи из поколения в поколение памяти о подвиге народа. «У нашего поколения есть доблестный пример отцов и дедов-освободителей. Им мы обязаны жизнью. Наш долг помнить и передавать из поколения в поколение подвиг великого народа», — заявил Куренков. Его слова передает telegram-канал МЧС РФ. Он напомнил о важности ответственности, которая лежит на потомках. Куренков отметил несгибаемую силу духа советского народа, его героизм и стойкость, которые помогли повергнуть врага и защитить мир от фашизма. Он выразил благодарность пиротехникам МЧС России, которые продолжают устранять последствия войны, и пожелал всем здоровья, бодрости духа и мирного неба над головой. Ранее сообщалось, что во Владивостоке, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске состоялся парад в честь Дня Победы. Во Владивостоке торжественное мероприятие принял командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполняющий обязанности главы МЧС Александр Куренков обратился с поздравлением к россиянам в честь празднования Дня Победы. В своем обращении он напомнил о важности передачи из поколения в поколение памяти о подвиге народа. «У нашего поколения есть доблестный пример отцов и дедов-освободителей. Им мы обязаны жизнью. Наш долг помнить и передавать из поколения в поколение подвиг великого народа», — заявил Куренков. Его слова передает telegram-канал МЧС РФ. Он напомнил о важности ответственности, которая лежит на потомках. Куренков отметил несгибаемую силу духа советского народа, его героизм и стойкость, которые помогли повергнуть врага и защитить мир от фашизма. Он выразил благодарность пиротехникам МЧС России, которые продолжают устранять последствия войны, и пожелал всем здоровья, бодрости духа и мирного неба над головой. Ранее сообщалось, что во Владивостоке, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске состоялся парад в честь Дня Победы. Во Владивостоке торжественное мероприятие принял командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина.