Глава МЧС обратился к россиянам в День Победы

Исполняющий обязанности главы МЧС Александр Куренков обратился с поздравлением к россиянам в честь празднования Дня Победы. В своем обращении он напомнил о важности передачи из поколения в поколение памяти о подвиге народа.
«У нашего поколения есть доблестный пример отцов и дедов-освободителей. Им мы обязаны жизнью. Наш долг помнить и передавать из поколения в поколение подвиг великого народа», — заявил Куренков. Его слова передает telegram-канал МЧС РФ. Он напомнил о важности ответственности, которая лежит на потомках.
Куренков отметил несгибаемую силу духа советского народа, его героизм и стойкость, которые помогли повергнуть врага и защитить мир от фашизма. Он выразил благодарность пиротехникам МЧС России, которые продолжают устранять последствия войны, и пожелал всем здоровья, бодрости духа и мирного неба над головой.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске состоялся парад в честь Дня Победы. Во Владивостоке торжественное мероприятие принял командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.