Артамонов: ВСУ пытались атаковать Липецк

12 мая 2024 в 08:58 Размер текста - 17 +

Средства ПВО успешно отразили вражескую атаку, подчеркнул Игорь Артамонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины попытались ударить по Липецку при помощи беспилотников, но безуспешно. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов. «Сегодня рано утром ВСУ была предпринята очередная попытка нанесения удара по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка. Угроза нейтрализована. Жертв нет. На месте падения БПЛА работают спецслужбы», — подчеркнул губернатор Липецкой области в своем telegram-канале. При этом он призвал не публиковать в интернете информацию по месту падения вражеского беспилотника, так как Украина это может использовать в свою пользу при дальнейшей корректировке своих ударов. Приграничные с Украиной российские территории регулярно атакуются при помощи дронов. Однако средства противовоздушной обороны РФ успешно отражает такие удары. Липецкая область также обстреливается Киевом с расчетом на уничтожение промышленных объектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины попытались ударить по Липецку при помощи беспилотников, но безуспешно. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов. «Сегодня рано утром ВСУ была предпринята очередная попытка нанесения удара по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка. Угроза нейтрализована. Жертв нет. На месте падения БПЛА работают спецслужбы», — подчеркнул губернатор Липецкой области в своем telegram-канале. При этом он призвал не публиковать в интернете информацию по месту падения вражеского беспилотника, так как Украина это может использовать в свою пользу при дальнейшей корректировке своих ударов. Приграничные с Украиной российские территории регулярно атакуются при помощи дронов. Однако средства противовоздушной обороны РФ успешно отражает такие удары. Липецкая область также обстреливается Киевом с расчетом на уничтожение промышленных объектов.