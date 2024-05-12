Из-под завалов в Белгороде достали женщину

Экстренные службы: из-под завалов в Белгороде достали живую женщину

12 мая 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Спасатели извлекли из-под завалов уже 18 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Сотрудники экстренных служб достали из-под завалов обрушившегося в результате атаки ВСУ дома в Белгороде живую женщину. Об этом они сами сообщили журналистам. «Спасатели достали из-под завалов в Белгороде еще одну женщину, она жива», — сообщили спасатели. Их заявление приводит РИА Новости. Ранее уже были спасены 17 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники экстренных служб достали из-под завалов обрушившегося в результате атаки ВСУ дома в Белгороде живую женщину. Об этом они сами сообщили журналистам. «Спасатели достали из-под завалов в Белгороде еще одну женщину, она жива», — сообщили спасатели. Их заявление приводит РИА Новости. Ранее уже были спасены 17 человек.