Из-под завалов в Белгороде достали женщину

Экстренные службы: из-под завалов в Белгороде достали живую женщину
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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, обрушение дома, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
Спасатели извлекли из-под завалов уже 18 человек Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Сотрудники экстренных служб достали из-под завалов обрушившегося в результате атаки ВСУ дома в Белгороде живую женщину. Об этом они сами сообщили журналистам.

«Спасатели достали из-под завалов в Белгороде еще одну женщину, она жива», — сообщили спасатели. Их заявление приводит РИА Новости. Ранее уже были спасены 17 человек.

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Сотрудники экстренных служб достали из-под завалов обрушившегося в результате атаки ВСУ дома в Белгороде живую женщину. Об этом они сами сообщили журналистам. «Спасатели достали из-под завалов в Белгороде еще одну женщину, она жива», — сообщили спасатели. Их заявление приводит РИА Новости. Ранее уже были спасены 17 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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