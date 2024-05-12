Из-под завалов в Белгороде достали женщину

Спасатели извлекли из-под завалов уже 18 человек
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Сотрудники экстренных служб достали из-под завалов обрушившегося в результате атаки ВСУ дома в Белгороде живую женщину. Об этом они сами сообщили журналистам.
«Спасатели достали из-под завалов в Белгороде еще одну женщину, она жива», — сообщили спасатели. Их заявление приводит РИА Новости. Ранее уже были спасены 17 человек.
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