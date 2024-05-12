Живого человека нашли под завалами в Белгороде

12 мая 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Оперслужбы спасли уже 17 человек из-под завалов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Спасатели нашли живого человека под завалами обрушившегося после атаки ВСУ в Белгороде дома. Об этом сообщили оперативные службы. «Живой человек найден под завалами после частичного обрушения жилой многоэтажки в Белгороде», — сообщили оперативные службы. Заявление передает ТАСС. Ранее стало известно, что под завалами могут оставаться живые люди. До этого сотрудники МЧС уже спасли 16 человек из-под завалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели нашли живого человека под завалами обрушившегося после атаки ВСУ в Белгороде дома. Об этом сообщили оперативные службы. «Живой человек найден под завалами после частичного обрушения жилой многоэтажки в Белгороде», — сообщили оперативные службы. Заявление передает ТАСС. Ранее стало известно, что под завалами могут оставаться живые люди. До этого сотрудники МЧС уже спасли 16 человек из-под завалов.