Живого человека нашли под завалами в Белгороде

Оперслужбы спасли уже 17 человек из-под завалов
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Спасатели нашли живого человека под завалами обрушившегося после атаки ВСУ в Белгороде дома. Об этом сообщили оперативные службы.
«Живой человек найден под завалами после частичного обрушения жилой многоэтажки в Белгороде», — сообщили оперативные службы. Заявление передает ТАСС.
Ранее стало известно, что под завалами могут оставаться живые люди. До этого сотрудники МЧС уже спасли 16 человек из-под завалов.
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