Живого человека нашли под завалами в Белгороде

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, спасательная операция
Оперслужбы спасли уже 17 человек из-под завалов Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Спасатели нашли живого человека под завалами обрушившегося после атаки ВСУ в Белгороде дома. Об этом сообщили оперативные службы.

«Живой человек найден под завалами после частичного обрушения жилой многоэтажки в Белгороде», — сообщили оперативные службы. Заявление передает ТАСС.

Ранее стало известно, что под завалами могут оставаться живые люди. До этого сотрудники МЧС уже спасли 16 человек из-под завалов.

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Спасатели нашли живого человека под завалами обрушившегося после атаки ВСУ в Белгороде дома. Об этом сообщили оперативные службы. «Живой человек найден под завалами после частичного обрушения жилой многоэтажки в Белгороде», — сообщили оперативные службы. Заявление передает ТАСС. Ранее стало известно, что под завалами могут оставаться живые люди. До этого сотрудники МЧС уже спасли 16 человек из-под завалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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