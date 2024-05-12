ТАСС: ВС РФ уничтожили группу солдат ВСУ, оборонявшую Харьковскую область

ВС РФ разгромили группу солдат ВСУ в Харьковской области. Уточняется, что они были собраны для обороны данного направления.
«Группа из солдат ВСУ в Харьковской области частично уничтожена», — сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков. Они добавили, что группа специально была собрана, чтобы сдержать натиск российской армии.
ВС РФ находятся в процессе активного наступления в Харьковской области. О сложной ситуации для ВСУ в этом регионе сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Командир украинского подразделения Денис Ярославский выделил, что основной проблемой обороны ВСУ в данной местности является отсутствие укрепленных сооружений.
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