ТАСС: ВС РФ уничтожили группу солдат ВСУ, оборонявшую Харьковскую область

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ВС РФ ликвидировали группу солдат ВСУ на харьковском направлении Фото:
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ВС РФ разгромили группу солдат ВСУ в Харьковской области. Уточняется, что они были собраны для обороны данного направления.

«Группа из солдат ВСУ в Харьковской области частично уничтожена», — сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков. Они добавили, что группа специально была собрана, чтобы сдержать натиск российской армии.

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ВС РФ находятся в процессе активного наступления в Харьковской области. О сложной ситуации для ВСУ в этом регионе сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Командир украинского подразделения Денис Ярославский выделил, что основной проблемой обороны ВСУ в данной местности является отсутствие укрепленных сооружений.

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ВС РФ разгромили группу солдат ВСУ в Харьковской области. Уточняется, что они были собраны для обороны данного направления. «Группа из солдат ВСУ в Харьковской области частично уничтожена», — сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков. Они добавили, что группа специально была собрана, чтобы сдержать натиск российской армии. ВС РФ находятся в процессе активного наступления в Харьковской области. О сложной ситуации для ВСУ в этом регионе сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Командир украинского подразделения Денис Ярославский выделил, что основной проблемой обороны ВСУ в данной местности является отсутствие укрепленных сооружений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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