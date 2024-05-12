Главком ВСУ заявил о сложной обстановке в Харьковской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский и компания. stock, зеленский владимир,  stock, Сырский Александр
Для армии Украины сложилась тяжелая ситуация из-за продвижения ВС РФ, заявил Александр Сырский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Харьковской области для ВСУ сложилась тяжелая ситуация на фоне наступления ВС РФ. Об этом рассказал главком ВСУ Александр Сырский.

«На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. Обстановка сложная», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что ВС РФ продолжают наступать на этом направлении. В текущий момент там продолжаются бои, заключил Сырский.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Харьковской области для ВСУ сложилась тяжелая ситуация на фоне наступления ВС РФ. Об этом рассказал главком ВСУ Александр Сырский. «На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. Обстановка сложная», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что ВС РФ продолжают наступать на этом направлении. В текущий момент там продолжаются бои, заключил Сырский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...