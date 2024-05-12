Главком ВСУ заявил о сложной обстановке в Харьковской области

Для армии Украины сложилась тяжелая ситуация из-за продвижения ВС РФ, заявил Александр Сырский
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Харьковской области для ВСУ сложилась тяжелая ситуация на фоне наступления ВС РФ. Об этом рассказал главком ВСУ Александр Сырский.
«На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. Обстановка сложная», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что ВС РФ продолжают наступать на этом направлении. В текущий момент там продолжаются бои, заключил Сырский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.