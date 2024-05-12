Главком ВСУ заявил о сложной обстановке в Харьковской области

12 мая 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Для армии Украины сложилась тяжелая ситуация из-за продвижения ВС РФ, заявил Александр Сырский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области для ВСУ сложилась тяжелая ситуация на фоне наступления ВС РФ. Об этом рассказал главком ВСУ Александр Сырский. «На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. Обстановка сложная», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что ВС РФ продолжают наступать на этом направлении. В текущий момент там продолжаются бои, заключил Сырский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харьковской области для ВСУ сложилась тяжелая ситуация на фоне наступления ВС РФ. Об этом рассказал главком ВСУ Александр Сырский. «На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. Обстановка сложная», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что ВС РФ продолжают наступать на этом направлении. В текущий момент там продолжаются бои, заключил Сырский.