The Times: военных НАТО пугают новой опасностью российских дронов

The Times: военных НАТО предупредили, что дроны ВС РФ похитят их данные
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Британских военных на учениях в НАТО предупредили, чтобы они не использовали интернет, иначе дроны РФ похитят из данные, передает The Times Фото:

Британских военных на учениях НАТО в Эстонии предупредили, что российские дроны могут похитить их данные с телефонов. В связи с этим для военных ввели строгие ограничения на использование интернета и сотовой связи. Об этом пишет The Times.

«Во время учений НАТО в Эстонии британские войска были предупреждены, что российские шпионы могут забрать с их устройств «личные контактные данные близких», — передают авторы The Times, ссылаясь на источники среди самих военных. Один из них даже признался журналистам, что больше всего участники учений боятся обнародования данных геолокации. Кроме того, чтобы убедиться, что военные точно не пронесут с собой телефон, их заставили прыгать в озеро в одежде.

Ранее telegram-канал Mash отмечал, что на новые беспилотники РФ «Герань» встраивают антенны сотовой связи и специальные разъемы под SIM-карты. Это нужно для того, чтобы через дроны можно было отслеживать обстановку на фронте. Причем информация может транслироваться в мессенджере Telegram.

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Британских военных на учениях НАТО в Эстонии предупредили, что российские дроны могут похитить их данные с телефонов. В связи с этим для военных ввели строгие ограничения на использование интернета и сотовой связи. Об этом пишет The Times. «Во время учений НАТО в Эстонии британские войска были предупреждены, что российские шпионы могут забрать с их устройств «личные контактные данные близких», — передают авторы The Times, ссылаясь на источники среди самих военных. Один из них даже признался журналистам, что больше всего участники учений боятся обнародования данных геолокации. Кроме того, чтобы убедиться, что военные точно не пронесут с собой телефон, их заставили прыгать в озеро в одежде. Ранее telegram-канал Mash отмечал, что на новые беспилотники РФ «Герань» встраивают антенны сотовой связи и специальные разъемы под SIM-карты. Это нужно для того, чтобы через дроны можно было отслеживать обстановку на фронте. Причем информация может транслироваться в мессенджере Telegram.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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