Mash: на новые беспилотники «Герань-2» установят Telegram

22 апреля 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

В России выпускают модифицированные дроны Герань-2, оснащенные сотовой связью, передает Mash Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В новые российские беспилотники «Герань-2» встраивают антенны сотовой связи, а также оборудуют их разъемами под SIM-карты. Это позволяет дронам автоматически подключаться к связи при полете через украинскую территорию. Полученная информация будет транслироваться через Telegram. Об этом сообщает Mash. «На новые беспилотники „Герань-2“ устанавливают Telegram, чтобы вычислять вражеские ПВО. <…> „Герани“ нового поколения снабжают антеннами GSM и SIM-картами — при пролете над украинской территорией они подключаются к мобильной сети и отправляют телеметрию. Обмениваться информацией будут через Telegram», — передают авторы канала. При помощи встроенной технической начинки дроном можно будет управлять дистанционно и отслеживать полученную информацию через мессенджер. Отмечается, что такие дроны уже находятся в зоне СВО. Планируется массовое производство таких БПЛА. В ближайшее время планируется эксплуатировать до 6000 таких дронов. Их вес составляет до 90 грамм. При этом аппараты также оснащены огневым элементом — при взрыве дрон будет распространять зажигательную смесь. В России не только создают новые модифицированные дроны, но также и налаживают систему безопасности от атак вражеских беспилотников. В августе 2024 года будет представлена система защиты «Пятница». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новые российские беспилотники «Герань-2» встраивают антенны сотовой связи, а также оборудуют их разъемами под SIM-карты. Это позволяет дронам автоматически подключаться к связи при полете через украинскую территорию. Полученная информация будет транслироваться через Telegram. Об этом сообщает Mash. «На новые беспилотники „Герань-2“ устанавливают Telegram, чтобы вычислять вражеские ПВО. <…> „Герани“ нового поколения снабжают антеннами GSM и SIM-картами — при пролете над украинской территорией они подключаются к мобильной сети и отправляют телеметрию. Обмениваться информацией будут через Telegram», — передают авторы канала. При помощи встроенной технической начинки дроном можно будет управлять дистанционно и отслеживать полученную информацию через мессенджер. Отмечается, что такие дроны уже находятся в зоне СВО. Планируется массовое производство таких БПЛА. В ближайшее время планируется эксплуатировать до 6000 таких дронов. Их вес составляет до 90 грамм. При этом аппараты также оснащены огневым элементом — при взрыве дрон будет распространять зажигательную смесь. В России не только создают новые модифицированные дроны, но также и налаживают систему безопасности от атак вражеских беспилотников. В августе 2024 года будет представлена система защиты «Пятница».