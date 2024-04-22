Mash: на новые беспилотники «Герань-2» установят Telegram

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Производство БПЛА. stock, бпла, беспилотник,  stock, дрон, впк, опк, шахид
В России выпускают модифицированные дроны Герань-2, оснащенные сотовой связью, передает Mash Фото:

В новые российские беспилотники «Герань-2» встраивают антенны сотовой связи, а также оборудуют их разъемами под SIM-карты. Это позволяет дронам автоматически подключаться к связи при полете через украинскую территорию. Полученная информация будет транслироваться через Telegram. Об этом сообщает Mash.

«На новые беспилотники „Герань-2“ устанавливают Telegram, чтобы вычислять вражеские ПВО. <…> „Герани“ нового поколения снабжают антеннами GSM и SIM-картами — при пролете над украинской территорией они подключаются к мобильной сети и отправляют телеметрию. Обмениваться информацией будут через Telegram», — передают авторы канала. При помощи встроенной технической начинки дроном можно будет управлять дистанционно и отслеживать полученную информацию через мессенджер.

Отмечается, что такие дроны уже находятся в зоне СВО. Планируется массовое производство таких БПЛА. В ближайшее время планируется эксплуатировать до 6000 таких дронов. Их вес составляет до 90 грамм. При этом аппараты также оснащены огневым элементом — при взрыве дрон будет распространять зажигательную смесь.

В России не только создают новые модифицированные дроны, но также и налаживают систему безопасности от атак вражеских беспилотников. В августе 2024 года будет представлена система защиты «Пятница».

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В новые российские беспилотники «Герань-2» встраивают антенны сотовой связи, а также оборудуют их разъемами под SIM-карты. Это позволяет дронам автоматически подключаться к связи при полете через украинскую территорию. Полученная информация будет транслироваться через Telegram. Об этом сообщает Mash. «На новые беспилотники „Герань-2“ устанавливают Telegram, чтобы вычислять вражеские ПВО. <…> „Герани“ нового поколения снабжают антеннами GSM и SIM-картами — при пролете над украинской территорией они подключаются к мобильной сети и отправляют телеметрию. Обмениваться информацией будут через Telegram», — передают авторы канала. При помощи встроенной технической начинки дроном можно будет управлять дистанционно и отслеживать полученную информацию через мессенджер. Отмечается, что такие дроны уже находятся в зоне СВО. Планируется массовое производство таких БПЛА. В ближайшее время планируется эксплуатировать до 6000 таких дронов. Их вес составляет до 90 грамм. При этом аппараты также оснащены огневым элементом — при взрыве дрон будет распространять зажигательную смесь. В России не только создают новые модифицированные дроны, но также и налаживают систему безопасности от атак вражеских беспилотников. В августе 2024 года будет представлена система защиты «Пятница».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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