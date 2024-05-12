12 мая 2024
11 мая 2024

Собственник пермского краевого выставочного центра уволил руководителя

Глава выставочного центра «Пермь Экспо» Анастасия Пелявина покинула пост
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города и жанр. Пермь, пермская ярмарка
Управлять выставочным центром будет напрямую Фонд развития Пермского края Фото:

Глава выставочного центра «Пермь Экспо» Анастасия Пелявина покинула пост. Решение об это принял собственник.

«Решение связано со сменой концепции управления выставочным центром. Анастасия Пелявина покинула компанию по решению собственника», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «Пермь Экспо».

Управлять «Пермь Экспо» теперь будет Фонд развития Пермского края. Пелявина возглавила выставочный центр с апреля 2023 года.

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Глава выставочного центра «Пермь Экспо» Анастасия Пелявина покинула пост. Решение об это принял собственник. «Решение связано со сменой концепции управления выставочным центром. Анастасия Пелявина покинула компанию по решению собственника», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «Пермь Экспо». Управлять «Пермь Экспо» теперь будет Фонд развития Пермского края. Пелявина возглавила выставочный центр с апреля 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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