Собственник пермского краевого выставочного центра уволил руководителя

Управлять выставочным центром будет напрямую Фонд развития Пермского края
Глава выставочного центра «Пермь Экспо» Анастасия Пелявина покинула пост. Решение об это принял собственник.
«Решение связано со сменой концепции управления выставочным центром. Анастасия Пелявина покинула компанию по решению собственника», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «Пермь Экспо».
Управлять «Пермь Экспо» теперь будет Фонд развития Пермского края. Пелявина возглавила выставочный центр с апреля 2023 года.
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