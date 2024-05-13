В Пермском крае назвали даты фестиваля воздухоплавания

Фестиваль воздухоплавания «Пронебо» пройдет в Пермском крае в июле

14 мая 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Воздушные шары поднимутся в небо над Кунгурским округом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Минтуризма Пермского края определило даты проведения фестиваля воздухоплавания «Пронебо». В этом году он состоится в деревне Теплая под Кунгуром с 12 по 14 июля. «Фестиваль воздухоплавания пройдет в Кунгурском округе с 12 по 14 июля. Основной фестивальный день — 13 июля; полеты на тепловых аэростатах будут осуществляться 12, 13, 14 июля», — сообщил со ссылкой на минтуризма глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов в Telegram. Организаторы обещают, что гости фестиваля смогут подняться на тепловом аэростате, смастерить воздушного змея, поиграть в уличные игры, насладиться хорошей музыкой и полюбоваться лазерным шоу. Как ранее рассказывало URA.RU, «Пронебо» в Пермском крае стали проводить вместо легендарного международного фестиваля «Небесная ярмарка», на который съезжались спортсмены со всего мира. Его организатором была Федерация воздухоплавания. Но в 2023 году мероприятие сменило куратора — им стало региональное минтуризма. Фестиваль переименовали в «Пронебо» и исключили из него спортивную составляющую. Федерация воздухоплавания в этом году готовит свой праздник — рок-фестиваль «Небеска». Также она проводит Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту и арт-фестиваль «Дыхание ветра». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минтуризма Пермского края определило даты проведения фестиваля воздухоплавания «Пронебо». В этом году он состоится в деревне Теплая под Кунгуром с 12 по 14 июля. «Фестиваль воздухоплавания пройдет в Кунгурском округе с 12 по 14 июля. Основной фестивальный день — 13 июля; полеты на тепловых аэростатах будут осуществляться 12, 13, 14 июля», — сообщил со ссылкой на минтуризма глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов в Telegram. Организаторы обещают, что гости фестиваля смогут подняться на тепловом аэростате, смастерить воздушного змея, поиграть в уличные игры, насладиться хорошей музыкой и полюбоваться лазерным шоу. Как ранее рассказывало URA.RU, «Пронебо» в Пермском крае стали проводить вместо легендарного международного фестиваля «Небесная ярмарка», на который съезжались спортсмены со всего мира. Его организатором была Федерация воздухоплавания. Но в 2023 году мероприятие сменило куратора — им стало региональное минтуризма. Фестиваль переименовали в «Пронебо» и исключили из него спортивную составляющую. Федерация воздухоплавания в этом году готовит свой праздник — рок-фестиваль «Небеска». Также она проводит Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту и арт-фестиваль «Дыхание ветра».