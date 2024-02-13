Пермские воздухоплаватели задумали масштабный рок-фестиваль

14 февраля 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Воздушные шары на рок-фесте будут Фото: Илья Московец © URA.RU Федерация воздухоплавания Пермского края, которая ранее была организатором фестиваля «Небесная ярмарка», проведет летом рок-фестиваль «Небеска». Любители воздушных шаров называют его самым масштабным фестивалем рок-музыки под открытым небом в регионе. «Самый масштабный фестиваль рок-музыки под открытым небом в Пермском крае. 26—27 июля 2024 года. „Небеска“ — это фестиваль, который пройдет вблизи города Кунгур на аэродроме Мыльники. Киловатты звука, море драйва и лучшие коллективы Пермского края и России», — сообщает федерация в соцсетях. На празднике будет организован палаточный лагерь, где можно будет «забыть о городской суете и отлично провести время в компании друзей, пилотов и музыкантов». До 2023 года Федерация воздухоплавания была организатором международного фестиваля «Небесная ярмарка», на который съезжались спортсмены со всего мира. Но в 2023 году мероприятие сменило куратора — заправлять всем стало региональное минтуризма. Назвали его «Пронебо» и исключили спортивную составляющую. Федерация оставила за собой проведение Чемпионата Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту, который состоится 25—28 июля в Посаде, а также арт-фестиваля «Дыхание ветра» в Кишерством районе 27—28 июля.

Федерация воздухоплавания Пермского края, которая ранее была организатором фестиваля «Небесная ярмарка», проведет летом рок-фестиваль «Небеска». Любители воздушных шаров называют его самым масштабным фестивалем рок-музыки под открытым небом в регионе. «Самый масштабный фестиваль рок-музыки под открытым небом в Пермском крае. 26—27 июля 2024 года. „Небеска“ — это фестиваль, который пройдет вблизи города Кунгур на аэродроме Мыльники. Киловатты звука, море драйва и лучшие коллективы Пермского края и России», — сообщает федерация в соцсетях. На празднике будет организован палаточный лагерь, где можно будет «забыть о городской суете и отлично провести время в компании друзей, пилотов и музыкантов». До 2023 года Федерация воздухоплавания была организатором международного фестиваля «Небесная ярмарка», на который съезжались спортсмены со всего мира. Но в 2023 году мероприятие сменило куратора — заправлять всем стало региональное минтуризма. Назвали его «Пронебо» и исключили спортивную составляющую. Федерация оставила за собой проведение Чемпионата Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту, который состоится 25—28 июля в Посаде, а также арт-фестиваля «Дыхание ветра» в Кишерством районе 27—28 июля.