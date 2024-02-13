13 февраля 2024

Пермские воздухоплаватели задумали масштабный рок-фестиваль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль воздухоплавания «Самрау». Якты-Куль. Башкортостан, воздушные шары, аэростат
Воздушные шары на рок-фесте будут Фото:

Федерация воздухоплавания Пермского края, которая ранее была организатором фестиваля «Небесная ярмарка», проведет летом рок-фестиваль «Небеска». Любители воздушных шаров называют его самым масштабным фестивалем рок-музыки под открытым небом в регионе.

«Самый масштабный фестиваль рок-музыки под открытым небом в Пермском крае. 26—27 июля 2024 года. „Небеска“ — это фестиваль, который пройдет вблизи города Кунгур на аэродроме Мыльники. Киловатты звука, море драйва и лучшие коллективы Пермского края и России», — сообщает федерация в соцсетях. На празднике будет организован палаточный лагерь, где можно будет «забыть о городской суете и отлично провести время в компании друзей, пилотов и музыкантов».

До 2023 года Федерация воздухоплавания была организатором международного фестиваля «Небесная ярмарка», на который съезжались спортсмены со всего мира. Но в 2023 году мероприятие сменило куратора — заправлять всем стало региональное минтуризма. Назвали его «Пронебо» и исключили спортивную составляющую.

Федерация оставила за собой проведение Чемпионата Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту, который состоится 25—28 июля в Посаде, а также арт-фестиваля «Дыхание ветра» в Кишерством районе 27—28 июля.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федерация воздухоплавания Пермского края, которая ранее была организатором фестиваля «Небесная ярмарка», проведет летом рок-фестиваль «Небеска». Любители воздушных шаров называют его самым масштабным фестивалем рок-музыки под открытым небом в регионе. «Самый масштабный фестиваль рок-музыки под открытым небом в Пермском крае. 26—27 июля 2024 года. „Небеска“ — это фестиваль, который пройдет вблизи города Кунгур на аэродроме Мыльники. Киловатты звука, море драйва и лучшие коллективы Пермского края и России», — сообщает федерация в соцсетях. На празднике будет организован палаточный лагерь, где можно будет «забыть о городской суете и отлично провести время в компании друзей, пилотов и музыкантов». До 2023 года Федерация воздухоплавания была организатором международного фестиваля «Небесная ярмарка», на который съезжались спортсмены со всего мира. Но в 2023 году мероприятие сменило куратора — заправлять всем стало региональное минтуризма. Назвали его «Пронебо» и исключили спортивную составляющую. Федерация оставила за собой проведение Чемпионата Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту, который состоится 25—28 июля в Посаде, а также арт-фестиваля «Дыхание ветра» в Кишерством районе 27—28 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...