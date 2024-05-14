Политолог Минченко объяснил перестановки в администрации президента

Политолог Минченко: Путин доверяет своей команде

14 мая 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Политолог Минченко пояснил, почему Путин провел перестановки в аппарате президента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин доверяет своей команде, поэтому в аппарате главы государства не так много изменений. Так объясняет URA.RU прошедшие корректировки президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По словам политолога, это говорит о стабильности в команде президента. «Есть очевидная стабильность с точки зрения главы администрации президента и его всех его действующих заместителей — президент доверяет своей команде. Глава государства считает, что они отлично справились. Также рекордные результаты президентских выборов и по проценту, и по абсолютным цифрам этот тезис подтверждают. Все это доверенные люди Путина, которые до сих пор со всеми задачами, которые перед ними ставили, справлялись», — подчеркнул Минченко. Политолог призвал дождаться детального распределения в аппарате президента. При этом он указал на усиление позиций Максима Орешкина, который по решению президента России Владимира Путина был назначен заместителем руководителя администрации главы государства. Говоря о назначении бывшего главы Тульской области Алексея Дюмина на пост помощника президента, Минченко добавил, что у него в АП будет широкий спектр направлений. Речь о ВПК, Госсовете и спорте. «Мне кажется, надо подождать разрешение интриги по двум вопросам: первое, кто займет позицию секретаря госсовета. На данный момент ее занимает помощник и советник президента Левитин, но ему сейчас дали транспортный функционал. Станет ли Дюмин секретарем Госсовета, потому что это должность, которая для активного человека дает очень большие возможности. Второй вопрос — кто в администрации президента будет куратором управления по обеспечению деятельности Госсовета», — сказал URA.RU глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Кроме того, Минченко напомнил слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который рассказал, что в кураторство бывшего секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, который был назначен на пост помощника президента, войдет кораблестроение, «и будут другие, возможно». Политолог призвал дождаться того момента, когда будет названы дополнительные сферы в зоне ответственности Патрушева. «Но при этом не надо забывать, что Патрушев — один из самых близких к Путину людей», — резюмировал он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин доверяет своей команде, поэтому в аппарате главы государства не так много изменений. Так объясняет URA.RU прошедшие корректировки президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По словам политолога, это говорит о стабильности в команде президента. «Есть очевидная стабильность с точки зрения главы администрации президента и его всех его действующих заместителей — президент доверяет своей команде. Глава государства считает, что они отлично справились. Также рекордные результаты президентских выборов и по проценту, и по абсолютным цифрам этот тезис подтверждают. Все это доверенные люди Путина, которые до сих пор со всеми задачами, которые перед ними ставили, справлялись», — подчеркнул Минченко. Политолог призвал дождаться детального распределения в аппарате президента. При этом он указал на усиление позиций Максима Орешкина, который по решению президента России Владимира Путина был назначен заместителем руководителя администрации главы государства. Говоря о назначении бывшего главы Тульской области Алексея Дюмина на пост помощника президента, Минченко добавил, что у него в АП будет широкий спектр направлений. Речь о ВПК, Госсовете и спорте. «Мне кажется, надо подождать разрешение интриги по двум вопросам: первое, кто займет позицию секретаря госсовета. На данный момент ее занимает помощник и советник президента Левитин, но ему сейчас дали транспортный функционал. Станет ли Дюмин секретарем Госсовета, потому что это должность, которая для активного человека дает очень большие возможности. Второй вопрос — кто в администрации президента будет куратором управления по обеспечению деятельности Госсовета», — сказал URA.RU глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Кроме того, Минченко напомнил слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который рассказал, что в кураторство бывшего секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, который был назначен на пост помощника президента, войдет кораблестроение, «и будут другие, возможно». Политолог призвал дождаться того момента, когда будет названы дополнительные сферы в зоне ответственности Патрушева. «Но при этом не надо забывать, что Патрушев — один из самых близких к Путину людей», — резюмировал он.