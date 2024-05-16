Пострадавшего после покушения премьера Словакии готовят к новой операции

Премьер-министр Словакии Роберта Фицо перенес операцию, после которой его состояние стабилизировалось, однако оно по-прежнему оценивается как тяжелое. Об этом заявил вице-премьер страны Роберт Калиняк. По его словам, Фицо ждет еще одна операция.
"Премьер-министра ждет еще одна операция, но с его лечением могут возникнуть проблемы", — заявил Калиняк в беседе со словацким изданием Pravda. По его словам, в процессе лечения могут возникнуть определенные проблемы.
Ранее сообщалось, что нападавшему на премьера грозит пожизненное заключение. Его обвинили в умышленном покушении на убийство.
Премьер-министр Словакии пострадал в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства в Гандлове, передает RT. Стрелявший в Фицо был быстро задержан.
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