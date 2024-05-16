Спикер свердловского заксо Бабушкина попала в топ-10 престижного рейтинга

Спикер свердловского законодательного собрания Людмила Бабушкина заняла десятую строчку в федеральном рейтинге "Медиалогии", поднявшись сразу на две позиции. Это следует из свежего отчета компании.
В марте Бабушкина занимала 12 место, а в январе — 14. В топ-10 она единственная, кто представляет УрФО. Председатели соседних регионов находятся на более низких позициях: на 33-м месте — Сергей Ямкин (ЯНАО), на 34-м Борис Хохряков (ХМАО), на 41-м — Фуат Сайфитдинов (Тюменская область), на 42-м — Олег Гербер (Челябинская область), на 80-м — Дмитрий Фролов (Курганская область).
Людмила Бабушкина возглавляет свердловское заксо с 2011 года. До этого она уже избиралась на эту должность — в 2011 году. Председатель областного парламента актино ведет соцсети, где рассказывает о работе заксо, принимаемых законопроектах, визитах в избирательный округ.
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