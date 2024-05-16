В Екатеринбурге на две недели закроют въезд в Академический

В Екатеринбурге дорожники на две недели закроют движение по съезду на улицу Серафимы Дерябиной, которая ведет в Академический район. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"АО «Трест Уралтрансспецстрой» закроет движение транспорта по съезду с улицы Волгоградской на улицу Серафимы Дерябиной, в районе дома № 2 по улице Зоологической, в период с 27 мая по 10 июня", — следует из сообщения. На участке будут проводить ремонт, там выставят соответствующие знаки.
Еще одни работы в мае пройдут на Уралмаше. На время двухэтапного ремонта канализации по улице Ильича изменится схема движения троллейбусов. Окончательно восстановят маршруты к середине июня.
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