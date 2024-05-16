В Екатеринбурге на две недели закроют въезд в Академический

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Работы будут идти две недели
Работы будут идти две недели Фото:

В Екатеринбурге дорожники на две недели закроют движение по съезду на улицу Серафимы Дерябиной, которая ведет в Академический район. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"АО «Трест Уралтрансспецстрой» закроет движение транспорта по съезду с улицы Волгоградской на улицу Серафимы Дерябиной, в районе дома № 2 по улице Зоологической, в период с 27 мая по 10 июня", — следует из сообщения. На участке будут проводить ремонт, там выставят соответствующие знаки.

Еще одни работы в мае пройдут на Уралмаше. На время двухэтапного ремонта канализации по улице Ильича изменится схема движения троллейбусов. Окончательно восстановят маршруты к середине июня.

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В Екатеринбурге дорожники на две недели закроют движение по съезду на улицу Серафимы Дерябиной, которая ведет в Академический район. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. "АО «Трест Уралтрансспецстрой» закроет движение транспорта по съезду с улицы Волгоградской на улицу Серафимы Дерябиной, в районе дома № 2 по улице Зоологической, в период с 27 мая по 10 июня", — следует из сообщения. На участке будут проводить ремонт, там выставят соответствующие знаки. Еще одни работы в мае пройдут на Уралмаше. На время двухэтапного ремонта канализации по улице Ильича изменится схема движения троллейбусов. Окончательно восстановят маршруты к середине июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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