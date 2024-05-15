В Екатеринбурге один троллейбусный маршрут отменят, а четыре изменят

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Клипарт. Екатеринбург , троллейбус, общественный транспорт, городской транспорт
Окончательно восстановят движение троллейбусов к середине июня Фото:

В Екатеринбурге из-за ремонта канализации на Уралмаше с 20 мая по 15 июня отменят один троллейбусный маршрут, еще четыре будут изменены. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.

«На время проведения работ по строительству дождевой канализации по улице Ильича изменится схема движения маршрутов общественного транспорта», — следует из сообщения. Работы пройдут в два этапа.

В первый этап с 20 по 31 мая изменят схему движение маршрутов:

  • № 053 «Кирпичный завод — Ползунова» будет следовать по Космонавтов — Победы — 40-летия Октября;
  • № 41 «Заречный — Промышленный проезд» будет ходить по Космонавтов — Победы;
  • № 73 «Совхозная — ДМБ №9» будет следовать в обе стороны по Космонавтов — Победы — 40-летия Октября;
  • № 30 отменят;
  • № 33 сокращен до остановки Таганская.

На время второго этапа с 1 по 15 июня троллейбус № 40 продолжит следовать по новому маршруту, а № 30 будет отменен. Коммунальщики призвали екатеринбуржцев заранее планировать свой маршрут.

На ВИЗе рабочие закроют движение для 12 трамваев. Ограничения введут из-за ремонта на путях. Работы буду проходить на двух участках с 20 до 27 мая и с 18 до 20 мая.

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В Екатеринбурге из-за ремонта канализации на Уралмаше с 20 мая по 15 июня отменят один троллейбусный маршрут, еще четыре будут изменены. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. «На время проведения работ по строительству дождевой канализации по улице Ильича изменится схема движения маршрутов общественного транспорта», — следует из сообщения. Работы пройдут в два этапа. В первый этап с 20 по 31 мая изменят схему движение маршрутов: На время второго этапа с 1 по 15 июня троллейбус № 40 продолжит следовать по новому маршруту, а № 30 будет отменен. Коммунальщики призвали екатеринбуржцев заранее планировать свой маршрут. На ВИЗе рабочие закроют движение для 12 трамваев. Ограничения введут из-за ремонта на путях. Работы буду проходить на двух участках с 20 до 27 мая и с 18 до 20 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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