На могиле Юдашкина поставят памятник за 2 млн рублей

Вдова Юдашкина заявила, что на его могиле будет установлен памятник за 2 млн

19 мая 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Марина Юдашкина отметила, что долгое время не могла определиться с тем, что она хочет увидеть на могиле своего мужа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Памятник стоимостью в два миллиона рублей будет установлен на могиле известного модельера Валентина Юдашкина. Об этом рассказала его жена Марина на федеральном канале. «Полгода я вообще не могла об этом думать. Меня всегда все спрашивали, что я хочу. Я наконец-то определилась. Будет скульптура в полный рост. Для того чтобы был красивый памятник, я пригласила друга Валентина. Памятник будет стоить более двух миллионов рублей», — заявила Марина Юдашкина в эфире телеканала НТВ. По ее словам, она хочет показать Юдашкина настоящим. Открытие состоится приблизительно 15 июня. Могила Юдашкина находится на Троекуровском кладбище. Юдашкин умер на 60-м году жизни 2 мая в 2023 году. В последние годы своей жизни он боролся с раком. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Памятник стоимостью в два миллиона рублей будет установлен на могиле известного модельера Валентина Юдашкина. Об этом рассказала его жена Марина на федеральном канале. «Полгода я вообще не могла об этом думать. Меня всегда все спрашивали, что я хочу. Я наконец-то определилась. Будет скульптура в полный рост. Для того чтобы был красивый памятник, я пригласила друга Валентина. Памятник будет стоить более двух миллионов рублей», — заявила Марина Юдашкина в эфире телеканала НТВ. По ее словам, она хочет показать Юдашкина настоящим. Открытие состоится приблизительно 15 июня. Могила Юдашкина находится на Троекуровском кладбище. Юдашкин умер на 60-м году жизни 2 мая в 2023 году. В последние годы своей жизни он боролся с раком. Подробности — в материале URA.RU.