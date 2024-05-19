На могиле Юдашкина поставят памятник за 2 млн рублей

Вдова Юдашкина заявила, что на его могиле будет установлен памятник за 2 млн
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Похороны Юдашкина, могила валентина юдашкина
Марина Юдашкина отметила, что долгое время не могла определиться с тем, что она хочет увидеть на могиле своего мужа Фото:

Памятник стоимостью в два миллиона рублей будет установлен на могиле известного модельера Валентина Юдашкина. Об этом рассказала его жена Марина на федеральном канале.

«Полгода я вообще не могла об этом думать. Меня всегда все спрашивали, что я хочу. Я наконец-то определилась. Будет скульптура в полный рост. Для того чтобы был красивый памятник, я пригласила друга Валентина. Памятник будет стоить более двух миллионов рублей», — заявила Марина Юдашкина в эфире телеканала НТВ. По ее словам, она хочет показать Юдашкина настоящим.

Открытие состоится приблизительно 15 июня. Могила Юдашкина находится на Троекуровском кладбище.

Юдашкин умер на 60-м году жизни 2 мая в 2023 году. В последние годы своей жизни он боролся с раком. Подробности — в материале URA.RU.

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Памятник стоимостью в два миллиона рублей будет установлен на могиле известного модельера Валентина Юдашкина. Об этом рассказала его жена Марина на федеральном канале. «Полгода я вообще не могла об этом думать. Меня всегда все спрашивали, что я хочу. Я наконец-то определилась. Будет скульптура в полный рост. Для того чтобы был красивый памятник, я пригласила друга Валентина. Памятник будет стоить более двух миллионов рублей», — заявила Марина Юдашкина в эфире телеканала НТВ. По ее словам, она хочет показать Юдашкина настоящим. Открытие состоится приблизительно 15 июня. Могила Юдашкина находится на Троекуровском кладбище. Юдашкин умер на 60-м году жизни 2 мая в 2023 году. В последние годы своей жизни он боролся с раком. Подробности — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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