На могиле Юдашкина поставят памятник за 2 млн рублей

Памятник стоимостью в два миллиона рублей будет установлен на могиле известного модельера Валентина Юдашкина. Об этом рассказала его жена Марина на федеральном канале.
«Полгода я вообще не могла об этом думать. Меня всегда все спрашивали, что я хочу. Я наконец-то определилась. Будет скульптура в полный рост. Для того чтобы был красивый памятник, я пригласила друга Валентина. Памятник будет стоить более двух миллионов рублей», — заявила Марина Юдашкина в эфире телеканала НТВ. По ее словам, она хочет показать Юдашкина настоящим.
Открытие состоится приблизительно 15 июня. Могила Юдашкина находится на Троекуровском кладбище.
Юдашкин умер на 60-м году жизни 2 мая в 2023 году. В последние годы своей жизни он боролся с раком. Подробности — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.