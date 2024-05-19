Кредиторы АО «Роспечать» выставят на продажу важнейший объект обанкротившейся компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный офис «Роспечати» в центре города вместе с большим участком земли выставят на аукцион в рамках банкротства. Стартовая цена здания составляет 158 млн рублей, сообщается на Федресурсе.

«Офисно-производственное здание площадью более 5,7 тысяч квадратных метров в центре Челябинска будет выставлено на продажу. Оно расположено на улице Худякова. Продается вместе с земельным участком площадью более 5,9 тысяч квадратных метров», — сообщается на портале.

Здание украшает мозаичное панно, которое является объектом культурного наследия. Победитель торгов обязан будет его сохранить. Также нельзя будет размещать рекламу на фасаде здания, сообщается на Федресурсе.

Кредиторы челябинского АО «Роспечать» выставили на продажу важнейший объект обанкротившейся компании. Также на продажу будут выставлены неотделимые улучшения» комплекса, а именно сигнализация, тепловые завесы, трансформаторная подстанция и овощехранилище. Все объекты, за исключением двух последних, находятся в залоге у банка «Траст». Стартовая цена лота установлена на уровне 158,5 млн рублей. Время проведения торгов на данный момент неизвестно.

Кредиторы челябинского АО «Роспечать» выставили на продажу важнейший объект обанкротившейся компании Фото: Яндекс карты