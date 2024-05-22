Умерла звезда фильмов «Вий» и «Зигзаг удачи»: чем известна актриса Елена Муратова

В возрасте 92 лет умерла российская актриса Елена Муратова

23 мая 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

О смерти актрисы сообщили представители Института современного искусства Фото: Илья Московец © URA.RU На 93-ем году умерла российская актриса Елена Муратова. За свою карьеру она сыграла во множестве театральных постановок, десятках кинокартинах и нескольких телеспектаклях. О творческом пути и личных выборах Муратовой узнаете из материала URA.RU. Биография Елены Муратовой Полюбившаяся многим актриса театра и кино родилась в городе Тифлис (Грузинская ССР, сейчас Тбилиси) 23 февраля 1932 года. В 1957 году Муратова (девичья фамилия Довлатбекова) окончила ВГИК. С 1958 года она состояла в труппе Театра-студии киноактера, где играла в таких спектаклях, как «Безумный день, или женитьба Фигаро» и «Королевство кривых зеркал». С 2004 года до конца жизни Муратова работала в Институте современного искусства. Была профессором кафедры театрального искусства. Елена Муратова с 2008 года является Заслуженной артисткой России Скрин: кадр из к/ф «По ту сторону» Личная жизнь актрисы На съемках своего первого фильма в 1955 году Елена познакомилась с Раднэром Муратовым. Со свадьбой влюбленные тянуть не стали, актриса взяла фамилию мужа. Через год у них родился сын Леонид, который также выбрал актерскую стезю. В открытых источниках указано, что позже брак распался из-за увлечения Раднэра Муратова игрой на скачках, где он проигрывал гонорары, полученные от съемок. Супруга пыталась бороться с зависимостью мужа, но безрезультатно. Раднэр Муратов умер в 2004 году от инсульта Скрин: кадр из к/ф «Джентльмены удачи» Роли Муратовой в театре и кино В кино Муратова дебютировала, сыграв в картине «Шарф любимой». Ее фильмография насчитывает порядка 46 проектов. Самыми известными работами Муратовой являются роли в фильмах «Стряпуха», «Гранатовый браслет», «Анна Каренина», «Вий» и «Зигзаг удачи». В театре актриса исполняла роли Катерины и Варвары в «Грозе», Марселины — в «Женитьбе Фигаро», феи — в «Волшебнике Изумрудного города». Играла ключевую роль в телеспектакле «Робеспьер», бабушку — в спектакле «Королевство кривых зеркал». Муратова также была сценаристом и автором пьес «Поэт Марина Цветаева», «Здесь, на синей земле», «Затонувший остров» и «Улица Мандельштама». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 93-ем году умерла российская актриса Елена Муратова. За свою карьеру она сыграла во множестве театральных постановок, десятках кинокартинах и нескольких телеспектаклях. О творческом пути и личных выборах Муратовой узнаете из материала URA.RU. Полюбившаяся многим актриса театра и кино родилась в городе Тифлис (Грузинская ССР, сейчас Тбилиси) 23 февраля 1932 года. В 1957 году Муратова (девичья фамилия Довлатбекова) окончила ВГИК. С 1958 года она состояла в труппе Театра-студии киноактера, где играла в таких спектаклях, как «Безумный день, или женитьба Фигаро» и «Королевство кривых зеркал». С 2004 года до конца жизни Муратова работала в Институте современного искусства. Была профессором кафедры театрального искусства. На съемках своего первого фильма в 1955 году Елена познакомилась с Раднэром Муратовым. Со свадьбой влюбленные тянуть не стали, актриса взяла фамилию мужа. Через год у них родился сын Леонид, который также выбрал актерскую стезю. В открытых источниках указано, что позже брак распался из-за увлечения Раднэра Муратова игрой на скачках, где он проигрывал гонорары, полученные от съемок. Супруга пыталась бороться с зависимостью мужа, но безрезультатно. В кино Муратова дебютировала, сыграв в картине «Шарф любимой». Ее фильмография насчитывает порядка 46 проектов. Самыми известными работами Муратовой являются роли в фильмах «Стряпуха», «Гранатовый браслет», «Анна Каренина», «Вий» и «Зигзаг удачи». В театре актриса исполняла роли Катерины и Варвары в «Грозе», Марселины — в «Женитьбе Фигаро», феи — в «Волшебнике Изумрудного города». Играла ключевую роль в телеспектакле «Робеспьер», бабушку — в спектакле «Королевство кривых зеркал». Муратова также была сценаристом и автором пьес «Поэт Марина Цветаева», «Здесь, на синей земле», «Затонувший остров» и «Улица Мандельштама».