Умерла звезда фильмов «Вий» и «Зигзаг удачи»: чем известна актриса Елена Муратова

На 93-ем году умерла российская актриса Елена Муратова. За свою карьеру она сыграла во множестве театральных постановок, десятках кинокартинах и нескольких телеспектаклях. О творческом пути и личных выборах Муратовой узнаете из материала URA.RU.
Биография Елены Муратовой
Полюбившаяся многим актриса театра и кино родилась в городе Тифлис (Грузинская ССР, сейчас Тбилиси) 23 февраля 1932 года. В 1957 году Муратова (девичья фамилия Довлатбекова) окончила ВГИК. С 1958 года она состояла в труппе Театра-студии киноактера, где играла в таких спектаклях, как «Безумный день, или женитьба Фигаро» и «Королевство кривых зеркал». С 2004 года до конца жизни Муратова работала в Институте современного искусства. Была профессором кафедры театрального искусства.
Личная жизнь актрисы
На съемках своего первого фильма в 1955 году Елена познакомилась с Раднэром Муратовым. Со свадьбой влюбленные тянуть не стали, актриса взяла фамилию мужа. Через год у них родился сын Леонид, который также выбрал актерскую стезю.
В открытых источниках указано, что позже брак распался из-за увлечения Раднэра Муратова игрой на скачках, где он проигрывал гонорары, полученные от съемок. Супруга пыталась бороться с зависимостью мужа, но безрезультатно.
Роли Муратовой в театре и кино
В кино Муратова дебютировала, сыграв в картине «Шарф любимой». Ее фильмография насчитывает порядка 46 проектов. Самыми известными работами Муратовой являются роли в фильмах «Стряпуха», «Гранатовый браслет», «Анна Каренина», «Вий» и «Зигзаг удачи».
В театре актриса исполняла роли Катерины и Варвары в «Грозе», Марселины — в «Женитьбе Фигаро», феи — в «Волшебнике Изумрудного города». Играла ключевую роль в телеспектакле «Робеспьер», бабушку — в спектакле «Королевство кривых зеркал». Муратова также была сценаристом и автором пьес «Поэт Марина Цветаева», «Здесь, на синей земле», «Затонувший остров» и «Улица Мандельштама».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.