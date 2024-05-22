Умерла звезда «Вия» и «Зигзага удачи»

Умерла российская актриса театра и кино Елена Муратова. Ей было 92 года. Об этом сообщили в Институте современного искусства.
«Коллектив Института современного искусства глубоко скорбит в связи с кончиной советской и российской актрисы театра и кино искусства Елены Петровны Муратовой», — сообщили в Институте. Муратова работала на кафедре театрального искусства. Там выразили соболезнования близким и родным актрисы, назвав ее внимательным, чутким человеком и педагогом.
Муратова известна по таким картинам, как «Гранатовый браслет», «Сокровища республики», «Анна Каренина», «Вий», «Зигзаг удачи», «Маленькие трагедии» и других. Причина ее смерти не указана.
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