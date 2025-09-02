Лидеры РФ, КНР и Индии сделали тонкий намек Вашингтону о внешней политике

WSJ: лидеры РФ, КНР и Индии послали сигнал Вашингтону
Путин, Си и Моди послали жесткий сигнал Трампу
Путин, Си и Моди послали жесткий сигнал Трампу

Лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что стало вызовом для внешней политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Кадры с объятиями трех лидеров стали символом нового уровня сотрудничества между странами. Такой жест, по мнению экспертов, является ответом на попытки администрации Трампа ограничить влияние Пекина, разорвать связи между Россией и Китаем, а также отговорить Индию от покупки российской нефти», — прокомментировал ситуацию Майкл Фуллилав, исполнительный директор аналитического центра Lowy Institute специально для Wall Street Journal.

Газета отмечает, что на саммите ШОС в Тяньцзине принимают участие руководители более 20 государств. Это крупнейший форум объединения за всю его историю.

Встреча лидеров России, Китая и Индии на саммите ШОС в Тяньцзине стала продолжением усилий по укреплению сотрудничества между странами на фоне санкций и торговых ограничений со стороны США. Ранее, как отмечали западные СМИ, президент США Дональд Трамп критиковал Индию за закупку российской нефти и вводил высокие тарифы на индийские товары, что усилило стремление Москвы, Пекина и Нью-Дели к совместным мерам против внешнего давления.

