22 мая 2024

Военкоры сообщили о неопознанном летающем объекте над Ставрополем. Видео

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По одной из версий, это может быть ракета Meteor Фото:
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В небе над Ставрополем обнаружен неопознанный летающий объект. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Неопознанный летающий объект в небе над Ставрополем», — передают военкоры. Уточняется, что по одной из версий, это может быть ракета Meteor. Также есть предположения, что это объект техногенного характера, так как эти ракеты летят быстрее, пишет telegram-канал.

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В небе над Ставрополем обнаружен неопознанный летающий объект. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Неопознанный летающий объект в небе над Ставрополем», — передают военкоры. Уточняется, что по одной из версий, это может быть ракета Meteor. Также есть предположения, что это объект техногенного характера, так как эти ракеты летят быстрее, пишет telegram-канал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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