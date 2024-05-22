Военкоры сообщили о неопознанном летающем объекте над Ставрополем. Видео

23 мая 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

По одной из версий, это может быть ракета Meteor Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В небе над Ставрополем обнаружен неопознанный летающий объект. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Неопознанный летающий объект в небе над Ставрополем», — передают военкоры. Уточняется, что по одной из версий, это может быть ракета Meteor. Также есть предположения, что это объект техногенного характера, так как эти ракеты летят быстрее, пишет telegram-канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В небе над Ставрополем обнаружен неопознанный летающий объект. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Неопознанный летающий объект в небе над Ставрополем», — передают военкоры. Уточняется, что по одной из версий, это может быть ракета Meteor. Также есть предположения, что это объект техногенного характера, так как эти ракеты летят быстрее, пишет telegram-канал.