По одной из версий, это может быть ракета Meteor
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В небе над Ставрополем обнаружен неопознанный летающий объект. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Неопознанный летающий объект в небе над Ставрополем», — передают военкоры. Уточняется, что по одной из версий, это может быть ракета Meteor. Также есть предположения, что это объект техногенного характера, так как эти ракеты летят быстрее, пишет telegram-канал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.