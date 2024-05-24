Силовики сообщили о возможных новых фигурантах в деле офицера Минобороны Вертелецкого

ТАСС: в деле задержанного офицера Минобороны могут появятся новые фигуранты

24 мая 2024 в 05:12 Размер текста - 17 +

СК РФ расследует уголовное дело офицера Минобороны Вертелецкого о взятке Фото: Илья Московец © URA.RU В рамках уголовного дела Владимира Вертелецкого, начальника управления департамента Минобороны РФ, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, следствие допускает появление новых фигурантов. Эту информацию предоставили источники в правоохранительных органах. «В уголовном деле фигурируют неустановленные лица. В ходе следствия могут вскрыться дополнительные обстоятельства и появиться новые фигуранты», — сообщил источник ТАСС. Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Преступления связывают с коррупцией. Сейчас он находится под стражей. Он владеет квартирой в Подмосковье, стоимостью 10 млн рублей. А также у него имеется в собственности есть автомобиль Audi Q7. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках уголовного дела Владимира Вертелецкого, начальника управления департамента Минобороны РФ, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, следствие допускает появление новых фигурантов. Эту информацию предоставили источники в правоохранительных органах. «В уголовном деле фигурируют неустановленные лица. В ходе следствия могут вскрыться дополнительные обстоятельства и появиться новые фигуранты», — сообщил источник ТАСС. Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Преступления связывают с коррупцией. Сейчас он находится под стражей. Он владеет квартирой в Подмосковье, стоимостью 10 млн рублей. А также у него имеется в собственности есть автомобиль Audi Q7.