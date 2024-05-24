Силовики сообщили о возможных новых фигурантах в деле офицера Минобороны Вертелецкого

ТАСС: в деле задержанного офицера Минобороны могут появятся новые фигуранты
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Музей Следственного комитета. Екатеринбург , ворота, следственный комитет, ск рф
СК РФ расследует уголовное дело офицера Минобороны Вертелецкого о взятке Фото:

В рамках уголовного дела Владимира Вертелецкого, начальника управления департамента Минобороны РФ, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, следствие допускает появление новых фигурантов. Эту информацию предоставили источники в правоохранительных органах.

«В уголовном деле фигурируют неустановленные лица. В ходе следствия могут вскрыться дополнительные обстоятельства и появиться новые фигуранты», — сообщил источник ТАСС.

Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Преступления связывают с коррупцией. Сейчас он находится под стражей. Он владеет квартирой в Подмосковье, стоимостью 10 млн рублей. А также у него имеется в собственности есть автомобиль Audi Q7.

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В рамках уголовного дела Владимира Вертелецкого, начальника управления департамента Минобороны РФ, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, следствие допускает появление новых фигурантов. Эту информацию предоставили источники в правоохранительных органах. «В уголовном деле фигурируют неустановленные лица. В ходе следствия могут вскрыться дополнительные обстоятельства и появиться новые фигуранты», — сообщил источник ТАСС. Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Преступления связывают с коррупцией. Сейчас он находится под стражей. Он владеет квартирой в Подмосковье, стоимостью 10 млн рублей. А также у него имеется в собственности есть автомобиль Audi Q7.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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