Силовики сообщили о возможных новых фигурантах в деле офицера Минобороны Вертелецкого

В рамках уголовного дела Владимира Вертелецкого, начальника управления департамента Минобороны РФ, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, следствие допускает появление новых фигурантов. Эту информацию предоставили источники в правоохранительных органах.
«В уголовном деле фигурируют неустановленные лица. В ходе следствия могут вскрыться дополнительные обстоятельства и появиться новые фигуранты», — сообщил источник ТАСС.
Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Преступления связывают с коррупцией. Сейчас он находится под стражей. Он владеет квартирой в Подмосковье, стоимостью 10 млн рублей. А также у него имеется в собственности есть автомобиль Audi Q7.
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