В ГКНБ Киргизии назвали новую угрозу для стран СНГ

Ташиев: концентрация террористов на севере Афганистана угрожает целостности СНГ
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Террористы на севере Афганистана начали угрожать целостности стран СНГ, считает Ташиев Фото:

Угроза безопасности на южных границах стран СНГ растет из-за активизации террористических группировок на севере Афганистана. Об этом заявил председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.

«Особого внимания наших спецслужб требует продолжающееся процесс концентрации террористов в северной провинции Афганистана, достигший масштабов, угрожающих целостности южных рубежей государств СНГ», — отметил Ташиев во время 54-го заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проходившего в Бишкеке.

Он также отметил, что трагедия в подмосковном «Крокус сити холле» показала, что терроризм остается острейшей проблемой современности и угрозой всей системе международной безопасности. Ташиев отметил, что международные террористические организации и их спонсоры «стремятся использовать напряженность общественно политической обстановки в ряде регионов мира для решения своих стратегических задач».

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Угроза безопасности на южных границах стран СНГ растет из-за активизации террористических группировок на севере Афганистана. Об этом заявил председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. «Особого внимания наших спецслужб требует продолжающееся процесс концентрации террористов в северной провинции Афганистана, достигший масштабов, угрожающих целостности южных рубежей государств СНГ», — отметил Ташиев во время 54-го заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проходившего в Бишкеке. Он также отметил, что трагедия в подмосковном «Крокус сити холле» показала, что терроризм остается острейшей проблемой современности и угрозой всей системе международной безопасности. Ташиев отметил, что международные террористические организации и их спонсоры «стремятся использовать напряженность общественно политической обстановки в ряде регионов мира для решения своих стратегических задач».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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