В ГКНБ Киргизии назвали новую угрозу для стран СНГ

Ташиев: концентрация террористов на севере Афганистана угрожает целостности СНГ

24 мая 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Террористы на севере Афганистана начали угрожать целостности стран СНГ, считает Ташиев Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Угроза безопасности на южных границах стран СНГ растет из-за активизации террористических группировок на севере Афганистана. Об этом заявил председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. «Особого внимания наших спецслужб требует продолжающееся процесс концентрации террористов в северной провинции Афганистана, достигший масштабов, угрожающих целостности южных рубежей государств СНГ», — отметил Ташиев во время 54-го заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проходившего в Бишкеке. Он также отметил, что трагедия в подмосковном «Крокус сити холле» показала, что терроризм остается острейшей проблемой современности и угрозой всей системе международной безопасности. Ташиев отметил, что международные террористические организации и их спонсоры «стремятся использовать напряженность общественно политической обстановки в ряде регионов мира для решения своих стратегических задач». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Угроза безопасности на южных границах стран СНГ растет из-за активизации террористических группировок на севере Афганистана. Об этом заявил председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. «Особого внимания наших спецслужб требует продолжающееся процесс концентрации террористов в северной провинции Афганистана, достигший масштабов, угрожающих целостности южных рубежей государств СНГ», — отметил Ташиев во время 54-го заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проходившего в Бишкеке. Он также отметил, что трагедия в подмосковном «Крокус сити холле» показала, что терроризм остается острейшей проблемой современности и угрозой всей системе международной безопасности. Ташиев отметил, что международные террористические организации и их спонсоры «стремятся использовать напряженность общественно политической обстановки в ряде регионов мира для решения своих стратегических задач».