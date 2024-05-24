В ГКНБ Киргизии назвали новую угрозу для стран СНГ

Угроза безопасности на южных границах стран СНГ растет из-за активизации террористических группировок на севере Афганистана. Об этом заявил председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.
«Особого внимания наших спецслужб требует продолжающееся процесс концентрации террористов в северной провинции Афганистана, достигший масштабов, угрожающих целостности южных рубежей государств СНГ», — отметил Ташиев во время 54-го заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проходившего в Бишкеке.
Он также отметил, что трагедия в подмосковном «Крокус сити холле» показала, что терроризм остается острейшей проблемой современности и угрозой всей системе международной безопасности. Ташиев отметил, что международные террористические организации и их спонсоры «стремятся использовать напряженность общественно политической обстановки в ряде регионов мира для решения своих стратегических задач».
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