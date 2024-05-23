23 мая 2024

Половина челябинцев с детьми задумалась о поиске няни на лето

«Авито»: челябинцы стали нанимать нянь из-за высокой загрузки на работе
© Служба новостей «URA.RU»
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Основное количество горожан будут приглашать няню несколько раз в неделю
Основное количество горожан будут приглашать няню несколько раз в неделю Фото:

В Челябинске 48% горожан с детьми планируют на лето найти няню. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», к услугам помощницы семьи хотели бы обращаться несколько раз в неделю.

«На сегодняшний день запрос челябинцев на услуги нянь для детей растет. Среди опрошенных 48% сообщили, что планируют воспользоваться услугами няни в предстоящий летний период», — отметили в офисе компании.

Среди основных причин поиска няни респонденты указали необходимость в дополнительной помощи из-за работы или отпуска и планирование путешествий. Каждый пятый наймет специалиста, чтобы обеспечить ребенку развлечения.

По исследования, четверть челябинцев готовы приглашать няню ежедневно. Несколько раз в неделю услугами будут пользоваться 63% респондентов. Каждый десятый будет это делать только по необходимости.

При выборе специалистов родители будут обращать внимание на опыт, профессионализм и рекомендации. Некоторые собрались ориентироваться на личные впечатления. Как отметил старший управляющий директор «Авито Услуг» Артем Кумпель, спрос на нянь объясняется растущей занятостью населения.

В среднем по Челябинску услуги нянь с почасовой оплатой стоят от 300 рублей в час. Цена может варьироваться. На это влияют опыт специалиста и перечень услуг, которые специалист будет оказывать.

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В Челябинске 48% горожан с детьми планируют на лето найти няню. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», к услугам помощницы семьи хотели бы обращаться несколько раз в неделю. «На сегодняшний день запрос челябинцев на услуги нянь для детей растет. Среди опрошенных 48% сообщили, что планируют воспользоваться услугами няни в предстоящий летний период», — отметили в офисе компании. Среди основных причин поиска няни респонденты указали необходимость в дополнительной помощи из-за работы или отпуска и планирование путешествий. Каждый пятый наймет специалиста, чтобы обеспечить ребенку развлечения. По исследования, четверть челябинцев готовы приглашать няню ежедневно. Несколько раз в неделю услугами будут пользоваться 63% респондентов. Каждый десятый будет это делать только по необходимости. При выборе специалистов родители будут обращать внимание на опыт, профессионализм и рекомендации. Некоторые собрались ориентироваться на личные впечатления. Как отметил старший управляющий директор «Авито Услуг» Артем Кумпель, спрос на нянь объясняется растущей занятостью населения. В среднем по Челябинску услуги нянь с почасовой оплатой стоят от 300 рублей в час. Цена может варьироваться. На это влияют опыт специалиста и перечень услуг, которые специалист будет оказывать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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