Половина челябинцев с детьми задумалась о поиске няни на лето

В Челябинске 48% горожан с детьми планируют на лето найти няню. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», к услугам помощницы семьи хотели бы обращаться несколько раз в неделю.
«На сегодняшний день запрос челябинцев на услуги нянь для детей растет. Среди опрошенных 48% сообщили, что планируют воспользоваться услугами няни в предстоящий летний период», — отметили в офисе компании.
Среди основных причин поиска няни респонденты указали необходимость в дополнительной помощи из-за работы или отпуска и планирование путешествий. Каждый пятый наймет специалиста, чтобы обеспечить ребенку развлечения.
По исследования, четверть челябинцев готовы приглашать няню ежедневно. Несколько раз в неделю услугами будут пользоваться 63% респондентов. Каждый десятый будет это делать только по необходимости.
При выборе специалистов родители будут обращать внимание на опыт, профессионализм и рекомендации. Некоторые собрались ориентироваться на личные впечатления. Как отметил старший управляющий директор «Авито Услуг» Артем Кумпель, спрос на нянь объясняется растущей занятостью населения.
В среднем по Челябинску услуги нянь с почасовой оплатой стоят от 300 рублей в час. Цена может варьироваться. На это влияют опыт специалиста и перечень услуг, которые специалист будет оказывать.
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