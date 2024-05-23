Инвесторы высудили у ресторатора из Сургута больше 10 млн рублей

24 мая 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Ресторатора обязали вернуть вложения инвесторов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Инвесторы высудили у ресторатора из Сургута Алексея Гулякина свыше 10 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Истцы вложились в бизнес ресторатора и заключили с ним договоры инвестиционного займа. Но обещанных по договору процентов от суммы займа они так и не получили. В итоге инвесторы обратились в суд. Прошло уже пять судебных заседаний по разным искам. Гулякина обязали вернуть более 10 млн рублей», — сообщил собеседник. В сургутском городском суде подтвердили информацию о прошедших судебных заседаниях. Кроме этого, в производстве суда находится еще семь исков против Гулякина. «Все заседания пройдут в ближайшее время. Последнее назначено на 22 июля», — сообщили в суде. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута заподозрили местного ресторатора Гулякина в обмане после розыгрыша призов. Его заподозрили в подтасовке данных розыгрыша автомобиля, путевки на Шри-Ланку и сертификатов, который провели в соцсети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инвесторы высудили у ресторатора из Сургута Алексея Гулякина свыше 10 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Истцы вложились в бизнес ресторатора и заключили с ним договоры инвестиционного займа. Но обещанных по договору процентов от суммы займа они так и не получили. В итоге инвесторы обратились в суд. Прошло уже пять судебных заседаний по разным искам. Гулякина обязали вернуть более 10 млн рублей», — сообщил собеседник. В сургутском городском суде подтвердили информацию о прошедших судебных заседаниях. Кроме этого, в производстве суда находится еще семь исков против Гулякина. «Все заседания пройдут в ближайшее время. Последнее назначено на 22 июля», — сообщили в суде. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута заподозрили местного ресторатора Гулякина в обмане после розыгрыша призов. Его заподозрили в подтасовке данных розыгрыша автомобиля, путевки на Шри-Ланку и сертификатов, который провели в соцсети.