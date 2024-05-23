23 мая 2024

Инвесторы высудили у ресторатора из Сургута больше 10 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, судебное заседание, суд
Ресторатора обязали вернуть вложения инвесторов Фото:

Инвесторы высудили у ресторатора из Сургута Алексея Гулякина свыше 10 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«Истцы вложились в бизнес ресторатора и заключили с ним договоры инвестиционного займа. Но обещанных по договору процентов от суммы займа они так и не получили. В итоге инвесторы обратились в суд. Прошло уже пять судебных заседаний по разным искам. Гулякина обязали вернуть более 10 млн рублей», — сообщил собеседник.

В сургутском городском суде подтвердили информацию о прошедших судебных заседаниях. Кроме этого, в производстве суда находится еще семь исков против Гулякина. «Все заседания пройдут в ближайшее время. Последнее назначено на 22 июля», — сообщили в суде.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута заподозрили местного ресторатора Гулякина в обмане после розыгрыша призов. Его заподозрили в подтасовке данных розыгрыша автомобиля, путевки на Шри-Ланку и сертификатов, который провели в соцсети.

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Инвесторы высудили у ресторатора из Сургута Алексея Гулякина свыше 10 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Истцы вложились в бизнес ресторатора и заключили с ним договоры инвестиционного займа. Но обещанных по договору процентов от суммы займа они так и не получили. В итоге инвесторы обратились в суд. Прошло уже пять судебных заседаний по разным искам. Гулякина обязали вернуть более 10 млн рублей», — сообщил собеседник. В сургутском городском суде подтвердили информацию о прошедших судебных заседаниях. Кроме этого, в производстве суда находится еще семь исков против Гулякина. «Все заседания пройдут в ближайшее время. Последнее назначено на 22 июля», — сообщили в суде. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута заподозрили местного ресторатора Гулякина в обмане после розыгрыша призов. Его заподозрили в подтасовке данных розыгрыша автомобиля, путевки на Шри-Ланку и сертификатов, который провели в соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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