09 января 2024

Жители Сургута заподозрили местного ресторатора в обмане после розыгрыша призов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр Лада. Вручение ключей от машин пострадавшим на производстве. Курган, автомобиль, подарок, машина
Сургутяне заподозрили ресторатора Алексея Гулякина в обмане после розыгрыша автомобиля и других призов Фото:

Сургутского ресторатора Алексея Гулякина заподозрили в обмане подписчиков после розыгрыша в его блоге автомобиля, путевки на Шри-Ланку и сертификатов, который провели в соцсети. Некоторые участники возмутились, что победителей якобы определили без проверки всех условий, а в самом конкурсном списке были записаны не все.

«Очень странно провели [конкурс], ни подписки не проверили, ни репосты. Не понятно, есть ты в том списке [участников] или нет. Просто на скорую руку провели и людей оставили в неведении», — прокомментировал пост с итогами розыгрыша Александр Пильтин в блоге Гулякина во «ВКонтакте». «Изначально было понятно, что это лохотрон, когда начали дату розыгрыша переносить», — добавил еще один подписчик блога.

За разъяснениями корреспондент агенnства обратился к ресторатору и организатору розыгрыша Алексею Гулякину. В ходе беседы с URA.RU, он заявил, что розыгрыш провели честно и победители вскоре получат свои призы. «Администрация во „ВКонтакте“ не нашла причин (для утверждений о нечестном розыгрыше). Призы получат все, готовимся к выдаче», — рассказал Гулякин.

Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Гулякин объявил о закрытии всех своих заведений в Сургуте и Нижневартовске. Ресторатор решил переключиться на экспресс-доставку.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сургутского ресторатора Алексея Гулякина заподозрили в обмане подписчиков после розыгрыша в его блоге автомобиля, путевки на Шри-Ланку и сертификатов, который провели в соцсети. Некоторые участники возмутились, что победителей якобы определили без проверки всех условий, а в самом конкурсном списке были записаны не все. «Очень странно провели [конкурс], ни подписки не проверили, ни репосты. Не понятно, есть ты в том списке [участников] или нет. Просто на скорую руку провели и людей оставили в неведении», — прокомментировал пост с итогами розыгрыша Александр Пильтин в блоге Гулякина во «ВКонтакте». «Изначально было понятно, что это лохотрон, когда начали дату розыгрыша переносить», — добавил еще один подписчик блога. За разъяснениями корреспондент агенnства обратился к ресторатору и организатору розыгрыша Алексею Гулякину. В ходе беседы с URA.RU, он заявил, что розыгрыш провели честно и победители вскоре получат свои призы. «Администрация во „ВКонтакте“ не нашла причин (для утверждений о нечестном розыгрыше). Призы получат все, готовимся к выдаче», — рассказал Гулякин. Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Гулякин объявил о закрытии всех своих заведений в Сургуте и Нижневартовске. Ресторатор решил переключиться на экспресс-доставку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...