Жители Сургута заподозрили местного ресторатора в обмане после розыгрыша призов

10 января 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Сургутяне заподозрили ресторатора Алексея Гулякина в обмане после розыгрыша автомобиля и других призов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU (фото из архива) Сургутского ресторатора Алексея Гулякина заподозрили в обмане подписчиков после розыгрыша в его блоге автомобиля, путевки на Шри-Ланку и сертификатов, который провели в соцсети. Некоторые участники возмутились, что победителей якобы определили без проверки всех условий, а в самом конкурсном списке были записаны не все.



«Очень странно провели [конкурс], ни подписки не проверили, ни репосты. Не понятно, есть ты в том списке [участников] или нет. Просто на скорую руку провели и людей оставили в неведении», — прокомментировал пост с итогами розыгрыша Александр Пильтин в блоге Гулякина во «ВКонтакте». «Изначально было понятно, что это лохотрон, когда начали дату розыгрыша переносить», — добавил еще один подписчик блога.



За разъяснениями корреспондент агенnства обратился к ресторатору и организатору розыгрыша Алексею Гулякину. В ходе беседы с URA.RU, он заявил, что розыгрыш провели честно и победители вскоре получат свои призы. «Администрация во „ВКонтакте“ не нашла причин (для утверждений о нечестном розыгрыше). Призы получат все, готовимся к выдаче», — рассказал Гулякин.



Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Гулякин объявил о закрытии всех своих заведений в Сургуте и Нижневартовске. Ресторатор решил переключиться на экспресс-доставку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сургутского ресторатора Алексея Гулякина заподозрили в обмане подписчиков после розыгрыша в его блоге автомобиля, путевки на Шри-Ланку и сертификатов, который провели в соцсети. Некоторые участники возмутились, что победителей якобы определили без проверки всех условий, а в самом конкурсном списке были записаны не все. «Очень странно провели [конкурс], ни подписки не проверили, ни репосты. Не понятно, есть ты в том списке [участников] или нет. Просто на скорую руку провели и людей оставили в неведении», — прокомментировал пост с итогами розыгрыша Александр Пильтин в блоге Гулякина во «ВКонтакте». «Изначально было понятно, что это лохотрон, когда начали дату розыгрыша переносить», — добавил еще один подписчик блога. За разъяснениями корреспондент агенnства обратился к ресторатору и организатору розыгрыша Алексею Гулякину. В ходе беседы с URA.RU, он заявил, что розыгрыш провели честно и победители вскоре получат свои призы. «Администрация во „ВКонтакте“ не нашла причин (для утверждений о нечестном розыгрыше). Призы получат все, готовимся к выдаче», — рассказал Гулякин. Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Гулякин объявил о закрытии всех своих заведений в Сургуте и Нижневартовске. Ресторатор решил переключиться на экспресс-доставку.