Приглашенным на якобы мирную конференцию в Швейцарии полезно знать о призыве Столтенберга снять ограничения на удары Украины по РФ. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Это полезно знать всем, кого зовут на якобы „мирную конференцию“ в Швейцарии», — написала Захарова. Свое сообщение она опубликовала tekegram-канале.
Ранее Столтенберг призвал союзников НАТО атаковать цели на территории России. По его словам, Украине сейчас приходится трудно из-за спецоперации.
Мирная конференция в Швейцарии состоится 15-16 июня в Бюргенштоке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не хочет видеть Россию на мирном саммите в Швейцарии, чтобы она не смогла сорвать его.
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