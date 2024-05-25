В МИД оценили призыв генсека НАТО снять ограничения на удары Украины по РФ

Захарова высмеяла призыв Столтенберга снять ограничения на удары по России
© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Захарова прокомментировала призыв Столтенберга снять ограничения на удары со стороны Украины по территории России
Мария Захарова прокомментировала призыв Столтенберга снять ограничения на удары со стороны Украины по территории России Фото:

Приглашенным на якобы мирную конференцию в Швейцарии полезно знать о призыве Столтенберга снять ограничения на удары Украины по РФ. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Это полезно знать всем, кого зовут на якобы „мирную конференцию“ в Швейцарии», — написала Захарова. Свое сообщение она опубликовала tekegram-канале.

Ранее Столтенберг призвал союзников НАТО атаковать цели на территории России. По его словам, Украине сейчас приходится трудно из-за спецоперации.

Мирная конференция в Швейцарии состоится 15-16 июня в Бюргенштоке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не хочет видеть Россию на мирном саммите в Швейцарии, чтобы она не смогла сорвать его.

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Приглашенным на якобы мирную конференцию в Швейцарии полезно знать о призыве Столтенберга снять ограничения на удары Украины по РФ. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. «Это полезно знать всем, кого зовут на якобы „мирную конференцию“ в Швейцарии», — написала Захарова. Свое сообщение она опубликовала tekegram-канале. Ранее Столтенберг призвал союзников НАТО атаковать цели на территории России. По его словам, Украине сейчас приходится трудно из-за спецоперации. Мирная конференция в Швейцарии состоится 15-16 июня в Бюргенштоке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не хочет видеть Россию на мирном саммите в Швейцарии, чтобы она не смогла сорвать его.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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