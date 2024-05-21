Зеленский объяснил, почему не хочет видеть РФ на саммите в Швейцарии

Киев не хочет видеть Россию на «саммите мира» в Швейцарии, чтобы она не смогла его сорвать — российских представителей вызовут только через посредников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Они [российские представители] все заблокируют, все сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания конфликта, который будет ультиматумом… Повестка дня не может быть российской», — заявил Зеленский в интервью изданию Reuters.
Украинский лидер подчеркнул, что цель предстоящего саммита — выработка общей позиции стран-участниц по вопросам ядерной безопасности, судоходства в Черном и Азовском морях, а также обмен «всех на всех».
Конференция пройдет с 15 по 16 июня 2024 года в Швейцарии. Россия заявила о своем нежелании участвовать в этом саммите. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии также сообщил о неучастии РФ в конференции.
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