21 мая 2024

Зеленский объяснил, почему не хочет видеть РФ на саммите в Швейцарии

Украина не хочет видеть РФ на саммите в Швейцарии, чтобы не сорвать его
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский заявил, что Россия может предложить неудобный план окончания конфликта
Владимир Зеленский заявил, что Россия может предложить неудобный план окончания конфликта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев не хочет видеть Россию на «саммите мира» в Швейцарии, чтобы она не смогла его сорвать — российских представителей вызовут только через посредников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Они [российские представители] все заблокируют, все сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания конфликта, который будет ультиматумом… Повестка дня не может быть российской», — заявил Зеленский в интервью изданию Reuters.

Украинский лидер подчеркнул, что цель предстоящего саммита — выработка общей позиции стран-участниц по вопросам ядерной безопасности, судоходства в Черном и Азовском морях, а также обмен «всех на всех».

Конференция пройдет с 15 по 16 июня 2024 года в Швейцарии. Россия заявила о своем нежелании участвовать в этом саммите. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии также сообщил о неучастии РФ в конференции.

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Киев не хочет видеть Россию на «саммите мира» в Швейцарии, чтобы она не смогла его сорвать — российских представителей вызовут только через посредников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Они [российские представители] все заблокируют, все сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания конфликта, который будет ультиматумом… Повестка дня не может быть российской», — заявил Зеленский в интервью изданию Reuters. Украинский лидер подчеркнул, что цель предстоящего саммита — выработка общей позиции стран-участниц по вопросам ядерной безопасности, судоходства в Черном и Азовском морях, а также обмен «всех на всех». Конференция пройдет с 15 по 16 июня 2024 года в Швейцарии. Россия заявила о своем нежелании участвовать в этом саммите. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии также сообщил о неучастии РФ в конференции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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